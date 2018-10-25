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''Пішла підкорювати небеса...'' Зірка ''Дизель Шоу'' зворушила мережу новим роликом з Поплавською

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Зірка гумористичного проекту "Дизель шоу", актриса Вікторія Булітко зворушила користувачів мережі, показавши відео із загиблою у ДТП артисткою Мариною Поплавською.

Так, на ролику Вікторія і Марина сидять у гримерці і жартують з приводу спільного селфі. Відео опубліковане в Instagram-акаунті Булітко.

"Який же ти Позитивчик, наша улюблена Марина Поплавська. Продовжуємо відео-історії", — написала Вікторія.

Шанувальники були зворушені постом актриси "Дизеля" і залишили безліч коментарів з висловлюваннями про те, що Поплавська завжди залишиться живою в їхніх серцях.

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"Боже, так мило і сумно... Вона не померла, а пішла підкорювати небеса", — зазначили фоловери.

''Пішла підкорювати небеса...'' Зірка ''Дизель Шоу'' зворушила мережу новим роликом з Поплавською

''Пішла підкорювати небеса...'' Зірка ''Дизель Шоу'' зворушила мережу новим роликом з Поплавською

''Пішла підкорювати небеса...'' Зірка ''Дизель Шоу'' зворушила мережу новим роликом з Поплавською

''Пішла підкорювати небеса...'' Зірка ''Дизель Шоу'' зворушила мережу новим роликом з Поплавською

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірки відомого гумористичного проекту ''Дизель Шоу'' запустили в мережі зворушливий флешмоб на честь загиблої у ДТП колеги Марини Поплавської. Так, актори щодня показують шанувальникам у мережі ексклюзивні кадри з актрисою. Таким чином артисти хочуть зберегти пам'ять про Поплавську як про веселу, життєрадісну і щиру людину, а також талановиту актрису.

Особа
Марина Поплавська
Об'єкт
Дизель Шоу
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