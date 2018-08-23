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"Пишаюся": Винник закликав українців вдягти вишиванки

1.1тЧитати новину російською

Співак Олег Винник до Дня Незалежності України презентував у мережі новий україномовний трек "Вишиванка", яким закликав співгромадян вдягти національне вбрання.

Пісня була опублікована у четвер, 23 серпня, на YouTube-каналі артиста.

"Пишаюся тим, що народився і виріс на цій землі. Безмежно люблю нашу країну, ціную працю наших людей і дякую Богові за те, що він дає мені такі пісні. Це так чудово, співати про свою Батьківщину, своїх земляків, сімейні цінності, українські традиції та колорит", - зазначив Винник у коментарях до нової пісні.

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Відео стрімко набирає перегляди, всього за кілька годин трек прослухали понад 16 тис. користувачів відеохостингу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Олег Винник розповів, як написав свою найвідомішу пісню.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Незалежності
Особа
Олег Винник
Об'єкти
Youtubeшоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Я лично покупаю украинскую туалетную бумагу от днепропетровского ООО ТПГ Альбатрос, оформленную под вышиванку. Слава Украине!
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Ivan Rus
Ivan Rus
А исчо, по стирать обосранные шаровары
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