"Пишаюся": Винник закликав українців вдягти вишиванки

Співак Олег Винник до Дня Незалежності України презентував у мережі новий україномовний трек "Вишиванка", яким закликав співгромадян вдягти національне вбрання.

Пісня була опублікована у четвер, 23 серпня, на YouTube-каналі артиста.

"Пишаюся тим, що народився і виріс на цій землі. Безмежно люблю нашу країну, ціную працю наших людей і дякую Богові за те, що він дає мені такі пісні. Це так чудово, співати про свою Батьківщину, своїх земляків, сімейні цінності, українські традиції та колорит", - зазначив Винник у коментарях до нової пісні.

Відео стрімко набирає перегляди, всього за кілька годин трек прослухали понад 16 тис. користувачів відеохостингу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Олег Винник розповів, як написав свою найвідомішу пісню.