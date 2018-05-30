"Пишаюся!" Елтон Джон похвалив українців

Британський музикант і громадський діяч Елтон Джон похвалив українців.

Своїми враженнями від поїздки до Києва, де він провів зустріч з українськими борцями зі СНІДом і поспілкувався з ВІЛ-позитивними людьми, артист поділився в соціальній мережі Instagram.

"Я дуже пишаюся тим, як люди в Україні охоплюють усвідомлення ВІЛ і займаються просвітою з цього питання. Ми зробили так багато успіхів, почавши працювати над цим 11 років тому", - написав Елтон Джон.

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Зазначимо, що в Україну музикант приїхав зі своїм чоловіком Девідом Фернішем. Зірки прибули на запрошення фонду Олени Пінчук "АнтиСНІД". 71-річний співак є відомим активістом і меценатом організацій, які сприяють боротьбі з ВІЛ/СНІДом у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Елтон Джон зустрівся в Києві з хлопчиком, якого не зміг усиновити дев'ять років тому.