Pink - What About Us

Співачка Алісія Бет Мур, відома світові під псевдонімом Pink любить балувати публіку яскравими треками - і сингл "What About Us" - не виняток.

Пісня очолювала чарти багатьох європейських країн, а також постійно потрапляла в Топ-20 найважливіших хіт-парадів США. Композиція була випущена на RCA Records 10 серпня 2017 року, в якості ведучого синглу з сьомого студійного альбому Pink "Beautiful Trauma".

"What About Us" нагадує про соціальні проблеми. Співачка звертає увагу слухачів на небезпеку расизму, дискримінації за статевою або будь-якою іншою ознакою.

Дізнатися більше про творчість Pink, а також послухати головні хіти співачки можна на Radio.Обозреватель.