"Підмочила репутацію": Астаф'єва поділилася конфузним фото

Українська співачка та актриса Даша Астаф'єва, яка вже неодноразово показувала свої дитячі фото, знову порадувала своїх шанувальників зворушливими і смішними знімками.
Артистка продемонструвала цілу серію раритетних фотографій, розчуленим фанам. Однак, один знімок привернув більше уваги з боку шанувальників співачки: на ньому маленька Даша зображена з мокрими колготами. Фото Астаф'єва опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
"Одна людина на фото підмочила репутацію всієї сім'ї. Нічого особистого, мамо і тату!" - пожартувала зірка.
Даша Астаф'єва в дитинстві
Instagram @da_astafieva
Також артистка опублікувала ще кілька дитячих знімків, які були зроблені в її ранньому віці.
Даша Астаф'єва в дитинстві
Instagram @da_astafieva
Даша Астаф'єва в дитинстві
Instagram @da_astafieva
Як повідомляв "Обозреватель", українська секс-бомба Даша Астаф'єва похвалилася своїми спокусливими формами в прозорій сукні.