Підірвали мережу: кращі українські кліпи 2018 року за версією OBOZREVATEL

Українська шоу-індустрія протягом останніх кількох років стрімко розвивається, захоплюючи вершини в престижних світових рейтингах. Зокрема, пісні та кліпи ряду українських виконавців і колективів у 2018 році стали справжнім проривом у всьому світі. Їх оцінили мільйони слухачів і глядачів не тільки в Україні, а й практично в кожному куточку планети.

Оригінальні концепції, застосування сучасних технологій під час зйомок, а також значні бюджети дозволили створити справжні кліпи-шедеври, які можуть легко "дати фору" багатьом всесвітньо відомим виконавцям.

OBOZREVATEL склав добірку найяскравіших кліпів українських музикантів, які буквально підірвали YouTube і завоювали любов десятків мільйонів глядачів.

KAZKA - Плакала

Справжнім проривом в українській музичній індустрії стала група KAZKA з хітом-мільйонником "Плакала". Сама композиція увійшла в топ світового чарту сервісу Shazam і стала найбільш прослуховуваним україномовним треком онлайн, а кліп на пісню справив надзвичайний фурор в мережі. З моменту виходу відеороботи в вересні 2018 року кліп "Плакала" зібрав на YouTube майже 97 мільйонів переглядів. Більш того, ролик до сих пір набирає популярність, привертаючи щодня увагу десятків тисяч користувачів.

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MARUV & BOOSIN – Drunk Groove

Ще одним проривом на міжнародному рівні став кліп української виконавиці MARUV (Анна Корсун) на англомовний трек "Drunk Groove". Трек "вистрілив" настільки далеко, що потрапив у багато престижних чартів за кордоном. Примітно, що в Україні прогресивний кліп на пісню "Drunk Groove" також справив фурор, проте багато глядачів протягом тривалого часу навіть не здогадувалися, що MARUV & BOOSIN – український дует. З березня 2018 року кліп переглянули майже 73 мільйони користувачів.

ВРЕМЯ И СТЕКЛО – Е, бой

Кліп групи "Время и Стекло" на пісню "Е, бой" був офіційно представлений 31 травня 2018 року і відразу відео набуло популярності серед користувачів мережі. У рейтингу найбільш переглядуваних кліпів на YouTube ролик стабільно займає місце в топ-10, а менше, ніж за півроку, його переглянули понад 43 мільйони користувачів. Варто зазначити, що під час зйомок кліпу соліст колективу "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) отримав серйозні травми, впавши з мотоцикла при маневрі на швидкості.

MONATIK & Надя Дорофеєва - Глубоко ...

Крім групи "Время и Стекло", безперечним хітмейкером в Україні вважається співак MONATIK (Дмитро Монатік). Цілком закономірно, що коли зірка дуету "ВиС" Надя Дорофєєва та MONATIK заявили про свій творчий тандем – українські слухачі буквально прийшли в захват від новини. Їх пісня "Глубоко ..." через кілька днів після виходу очолила ключові хіт-паради країни, а кліп миттю прорвався в лідери за переглядами на YouTube. Відео, яке презентували в липні-2018 встигло зібрати майже 45 мільйонів переглядів і тисячі захоплених коментарів від користувачів.

Оля Полякова – Королева ночі

Кліп української супеблондинки Олі Полякової на пісню "Королева ночі" став одним з найяскравіших в 2018 році. Сама співачка назвала свою роботу "гімном вразливої, але незалежної жінки, яка йде в самотню ніч в пошуках свого щастя". Своїм роликом Оля влаштувала фактично "переполох в мережі", про що активно писали користувачі в коментарях до відео. За півроку (кліп офіційно презентували в кінці травня-2018) зібрав понад 25 мільйонів переглядів на YouTube, а також став основою грандіозного концертного шоу Полякової "Королева ночі".

Макс Барських – Сделай громче

Український секс-символ Макс Барських презентував кліп під назвою "Сделай громче" в квітні. З того моменту його побачили більше 25 мільйонів користувачів YouTube. На кадрах артист практично невпізнанним: він змінив зачіску і колір волосся. За словами режисера Алана Бадоєва, робота знімалася за мотивами роману Бернара Вербера "Імперія ангелів" і присвячена темі реінкарнації. У ролику Макс Барських зіграв ангела, що оберігає людські душі, що також є незвичним амплуа для співака.

MONATIK – То, от чего без ума

Драйвовий і колоритний кліп на пісню "То, от чего без ума" українського хітмейкера MONATIK (Дмитра Монатика) відтворив атмосферу 90-х, чим викликав ностальгічні почуття у багатьох слухачів. "То, от чего без ума" шалено сподобався слухачам і майже за рік став справжнім народними хітом. З лютого відео артиста зібрало понад 22 мільйонів переглядів на YouTube.

MOZGI – Полюбе

Група MOZGI разом з реп-виконавцем Потапом (Олексій Потапенко) випустила кліп на пісню "Полюбе" вийшов в мережі в жовтні 2018 року. Ролик відразу став хітом на відеохостингу YouTube, зібравши за порівняно короткий термін майже 9 мільйонів переглядів.

NK – PELIGROSO

Кліп на новий сингл української поп-діви Насті Каменських (NK) "Peligroso" стрімко набирає популярність не тільки серед українців, а й жителів західної Європи і Латинської Америки. Більш того, композиція також увійшла в чарт всесвітньо відомого музичного видання Billboard.

Тіна Кароль – Сила висоти

Поп-виконавиця Тіна Кароль презентувала 6 грудня новий кліп на пісню "Сила висоти", де знялася оголеною в воді. Відверта робота викликала фурор в мережі: шанувальник артистки назвали відео "еталонним відображенням жіночої краси". Всього за кілька тижнів ролик зібрав понад 3,2 мільйона переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Google представила традиційну добірку найпопулярніших відео 2018 року на YouTube в Україні. Так, при виборі роликів, Google брав до уваги не тільки кількість, але і загальний час переглядів, число пересилань, коментарів, лайків та інше. Серед музичних відео, найбільше переглядів в Україні в 2018 році зібрав хіт групи Kazka "Плакала". Що стосується самих популярних відео цього року на YouTube – лідерами стали 1-я серія серіалу "Школа" і українська комедія "DZIDZIO Контрабас".