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Пес Меган Маркл подружився з королевою Єлизаветою II

5.4тЧитати новину російською

Пес Меган Маркл подружився з королевою Єлизаветою II. У наприкінці 2015-го пес Гай був знайдений в лісах Кентуккі і відправлений до притулку в Оквіллі, недалеко від Торонто, а на початку 2016- го його збиралися приспати. Однак пса зустріла Меган.

Якийсь час Гай жив разом з Меган в її будинку в Торонто, а пізніше переїхав до Великобританії і тепер живе в Кенсингтонському палаці за адресою Kensington Gardens, W8 4PX, повідомляє InStyle.

Гай підкорив серце не тільки Меган і Гаррі, але і самої королеви Єлизавети II.

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В середині квітня королева попрощалася зі своїм останнім коргі, 15-річній Віллоу, рід якої йшов від собаки на ім'я Сюзан, подарованої Єлизаветі на 18-річчя. Тепер Єлизавета II дбає не тільки про своїх доргі Вулкані і Кенді, але і про улюбленця Меган.

Як повідомляв OBOZREVATEL , королева Іспанії Летиція продемонструвала стильний і ефектний образ.

Читайте всі новини по темі "Принц Гаррі і Меган Маркл" на сайті "Обозреватель".

Тема
Принц Гаррі і Меган Маркл
Особи
Єлизавета IIМеган Маркл
Місце
Великобританія
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