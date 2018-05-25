Пес Меган Маркл подружився з королевою Єлизаветою II. У наприкінці 2015-го пес Гай був знайдений в лісах Кентуккі і відправлений до притулку в Оквіллі, недалеко від Торонто, а на початку 2016- го його збиралися приспати. Однак пса зустріла Меган.

Якийсь час Гай жив разом з Меган в її будинку в Торонто, а пізніше переїхав до Великобританії і тепер живе в Кенсингтонському палаці за адресою Kensington Gardens, W8 4PX, повідомляє InStyle.

Гай підкорив серце не тільки Меган і Гаррі, але і самої королеви Єлизавети II.

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В середині квітня королева попрощалася зі своїм останнім коргі, 15-річній Віллоу, рід якої йшов від собаки на ім'я Сюзан, подарованої Єлизаветі на 18-річчя. Тепер Єлизавета II дбає не тільки про своїх доргі Вулкані і Кенді, але і про улюбленця Меган.

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