Перший сольний концерт NIKITA LOMAKIN: танці Тіни Кароль, пісні з залом і нічого зайвого

Дізнайся, як співак представив столичній публіці альбом "Дзеркала".

До відмови заповнений зал, безумовна підтримка публіки, спів в унісон, вихід на "біс" – і це на першому ж сольнику! У київському клубі "Atlas" з оглушливим успіхом пройшла презентація дебютного альбому NIKITA LOMAKIN "Дзеркала". За словами артиста "M1 Agency", незважаючи на детальну підготовку протягом декількох місяців, сам концерт і настільки тепла зустріч глядачів стали для нього сюрпризом, пише прес-служба співака.

Фотограф: Таша Дудка

Фотограф: Таша Дудка

– Я просто не знав, чого очікувати! – зізнався виконавець. – Востаннє я, напевно, так хвилювався перед виходом на сцену на конкурсах ще в дитинстві! Але коли я почув, як зал співає мої пісні ... Ось це для мене було все!

Режисером концерту стала відома кліпмейкер Катя Царик. Вона ж і підтримала ідею виконавця не "перевантажувати" постановками пісні, залишивши кожну з них максимально чистою і чесною. Концерт пройшов за підтримки головного музичного телеканалу України М1, агентства "M1 Agency", компаній "Alight" і "A7: TELEVISION", відповідальних за технічний менеджмент шоу. Інформаційними партнерами стали радіостанція "Хіт FM" і OBOZREVATEL,

Фотограф: Таша Дудка

Фотограф: Таша Дудка

Однією з головних "фішок" виступу сам NIKITA LOMAKIN називає супровід музикантів Тіни Кароль. Варто відзначити, що діва українського шоу-бізнесу не тільки довірила свій бенд молодому співакові, а й особисто була присутня в цей вечір в "Atlas'e". І, судячи з її настрою, танців і жвавої реакції на кожен з треків, такої творчої колаборацією Кароль залишилася дуже задоволена.

– Тіна зайшла до мене в гримерку перед стартом концерту, – поділився NIKITA LOMAKIN. – Що саме вона мені сказала в якості напуття – я говорити не хочу, для мене це особисте. Я вдячний їй за таку підтримку і, сподіваюся, виправдав її довіру.

Після такої гучної заявки на активну присутність на українській музичній сцені виникає цілком логічне запитання: що ж далі? Співак запевняє: в його кар'єрі все відбувається вчасно і згідно вкладених зусиль. Вже зараз йде активна робота над релізом наступного альбому, а найближчим часом пройдуть зйомки кліпу на пісню "Віолончель", який міцно закріпився в чартах iTunes.

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