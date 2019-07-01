Перша серія "Сватів-6": де дивитися онлайн

У понеділок, 1 липня, на українському телеканалі 1+1 стартує показ шостого сезону скандального серіалу "Свати" виробництва студії "Квартал 95" (ТОВ "Кварталкіно").

Перша серія буде показана в 20:45 за київським часом. Епізоди будуть виходити щодня в ефірі телеканалу. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, де дивитися онлайн 1 серію "Сватів" (відео дивіться в кінці новини).

Шостий сезон серіалу "Свати", крім ефірів телеканалу, буде також доступний на офіційному сайті 1+1, а також на каналі в YouTube.

Серіал "Свати" 1 + 1

"Свати" – відомий гумористичний серіал телеканалу 1+1, його головними героями є 2 сім'ї: Будько і Ковальови. Вони кардинально різні: подружжя Будько – сільські провінціали, Ковальови – міські інтелігенти. Доля зводить їх разом, коли їхні діти, які одружилися без їх згоди, залишають їм на піклування дочку Женю. Кожна сім'я бореться за її увагу, бажаючи долучити до свого розуміння світу. А воно у сімей помітно відрізняється.

Про що буде перша серія шостого сезону "Сватів"

Сюжет шостого сезону серіалу "Свати" побудований на подіях через 8 років після знайомства сімей Будько та Ковальових. За цей період в житті сватів багато що змінилося. Внучка Женя виросла і перестала бути готом – тепер її цікавлять хлопці. Але чомусь вони майже не звертають на Женю уваги, через що вона плаче в подушку ночами.

На самому початку сезону Іван Будько (персонаж скандального актора Федора Добронравова) вирішує зайнятися квітковим бізнесом. При цьому в свою авантюру він втягує всіх своїх родичів.

Дивитися "Свати" 1 серія онлайн:

"Свати": дивитися всі серії онлайн:

Нагадаємо, 27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "ТРК" Студія 1+1 "і ТОВ "Кіноквартал", назвавши протиправними дії Держкіно, Мінкульту та СБУ щодо заборони показу серіалу "Свати". Цим самим він фактично дозволив транслювати серіал на українських телеканалах.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватів" він виконує одну з головних ролей – Ред.) в "чорний список", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі для OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після вступу в законну силу рішення Окружного адміністративного суду.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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