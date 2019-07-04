"Переживала, а потім плюнула": Лоліта раптово розлучилася з молодим чоловіком

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій раніше СБУ заборонила в'їзд в країну, раптово розлучилася з чоловіком, тенісистом Дмитром Івановим.

Так, 55-річна артистка написала відповідний пост на особистій сторінці в Instagram. Вона відзначила, що рішення було обопільним.

"Ми з Дімою вирішили, що настав час розлучитися. Ми дуже рівно почали ставитися одне до одного останнім часом. Щоб не перетворитися на людей, які постійно з'ясовують взаємини, це вихід! У мене був чудовий "молодий" чоловік цілих 9 років", — відверто поділилася артистка.

Лоліта з чоловіком Утро

55-річна артистка побажала своєму 44-річному ексчоловіку всього найкращого і пообіцяла, що завжди його захищатиме від нападок публіки та ЗМІ.

"Я йому бажаю всього найкращого абсолютно щиро. Чесно, переживала тиждень, а потім плюнула. Пишаюся його сміливістю, адже міг би залишитися і терпіти мене все життя. Не дам образити мого колишнього тим, хто намагатиметься писати гидоту! Мабуть, усе. Статус "вільна", — розповіла Лоліта.

Лоліта Мілявська вийшла заміж за російського тенісиста Дмитра Іванова, який молодший за неї на 11 років, у 2010 році. Іванов став п'ятим чоловіком Лоліти.

Весілля Мілявської та Іванова Факти

Нагадаємо, у квітні 2017 року Лоліту, що прямувала в Україну, висадили з потяга на прикордонному контролі і змусили повертатися до Москви. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби України, Лоліті заборонили в'їзд у країну на три роки. Рішення пов'язане з відвідуванням артисткою Керчі у 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта назвала Крим частиною України, засудивши будь-яку війну. Вона зазначила, що не бере участі у політичних іграх і є пацифістом за своєю суттю. Після цього зізнання співачка стала жертвою жорсткого обману.

У липні 2019 року стало відомо, що Мілявська дасть концерт в окупованому Донецьку.

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