ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

"Переживала, а потім плюнула": Лоліта раптово розлучилася з молодим чоловіком

3.5тЧитати матеріал російською

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій раніше СБУ заборонила в'їзд в країну, раптово розлучилася з чоловіком, тенісистом Дмитром Івановим.

Так, 55-річна артистка написала відповідний пост на особистій сторінці в Instagram. Вона відзначила, що рішення було обопільним.

"Ми з Дімою вирішили, що настав час розлучитися. Ми дуже рівно почали ставитися одне до одного останнім часом. Щоб не перетворитися на людей, які постійно з'ясовують взаємини, це вихід! У мене був чудовий "молодий" чоловік цілих 9 років", — відверто поділилася артистка.

Лоліта з чоловіком

Лоліта з чоловіком

Утро

55-річна артистка побажала своєму 44-річному ексчоловіку всього найкращого і пообіцяла, що завжди його захищатиме від нападок публіки та ЗМІ.

Новини
У мережі згадали "пророцтво" Лоліти і Цекала про Крим: співачка відреагувала

"Я йому бажаю всього найкращого абсолютно щиро. Чесно, переживала тиждень, а потім плюнула. Пишаюся його сміливістю, адже міг би залишитися і терпіти мене все життя. Не дам образити мого колишнього тим, хто намагатиметься писати гидоту! Мабуть, усе. Статус "вільна", — розповіла Лоліта.

Ми з Дімою вирішили, що настала пора розлучитися. Ми дуже рівно стали ставитися один до одного в останній час. Щоб не перетворитися в людей, постійно з'ясовують стосунки, це вихід! У мене був чудовий "молодий" чоловік цілих 9 років). Я йому бажаю всього найкращого абсолютно щиро. Чесно, переживала тиждень), а потім плюнула))). Пишаюся його сміливістю, адже міг би залишитися і терпіти мене все життя 🤓✌. У образу не дам мого колишнього тим, хто буде намагатися писати гидоти !! Мабуть, все. Статус вільний) 🤓, але це не означає, що я зараз буду шукати собі нову пригоду. Поживу одна і буду насолоджуватися сім'єю і роботою))! ...

Публікація від Лоліта Мілявська (@lolitamilyavskaya)

Лоліта Мілявська вийшла заміж за російського тенісиста Дмитра Іванова, який молодший за неї на 11 років, у 2010 році. Іванов став п'ятим чоловіком Лоліти.

Весілля Мілявської та Іванова

Весілля Мілявської та Іванова

Факти

Нагадаємо, у квітні 2017 року Лоліту, що прямувала в Україну, висадили з потяга на прикордонному контролі і змусили повертатися до Москви. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби України, Лоліті заборонили в'їзд у країну на три роки. Рішення пов'язане з відвідуванням артисткою Керчі у 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта назвала Крим частиною України, засудивши будь-яку війну. Вона зазначила, що не бере участі у політичних іграх і є пацифістом за своєю суттю. Після цього зізнання співачка стала жертвою жорсткого обману.

У липні 2019 року стало відомо, що Мілявська дасть концерт в окупованому Донецьку.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Лоліта
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel