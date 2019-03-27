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''Перевернув моє життя'': Джамала розчулила знімками сина-іменинника

1.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка Джамала розчулила своїх фоловерів в Instagram фотографіями сина-іменинника. 27 березня Емірові-Рахману виповнився один рік.

На особистій сторінці в соцмережі виконавиця опублікувала кілька фотографій, на яких також зображений її чоловік Бекір.

"Ти з'явився на світ дуже вчасно і перевернув моє життя з ніг на голову! Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман!" - написала під знімками Джамала.

''Перевернув моє життя'': Джамала розчулила знімками сина-іменинника

Фото: instagram.com/jamalajaaa

''Перевернув моє життя'': Джамала розчулила знімками сина-іменинника

Фото: instagram.com/jamalajaaa

''Перевернув моє життя'': Джамала розчулила знімками сина-іменинника

Фото: instagram.com/jamalajaaa

''Перевернув моє життя'': Джамала розчулила знімками сина-іменинника

Фото: instagram.com/jamalajaaa

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''Перевернув моє життя'': Джамала розчулила знімками сина-іменинника

Фото: instagram.com/jamalajaaa

''Перевернув моє життя'': Джамала розчулила знімками сина-іменинника

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Всього за кілька годин пост артистки зібрав понад 30 тис. лайків. У коментарях користувачі мережі побажали малюкові міцного здоров'я і безтурботного дитинства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала, переможниця Євробачення 2016, розповіла про те, що мріє показати своєму синові Емірові-Рахману Крим, який є її батьківщиною.

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Особа
Джамала
Місце
Україна
Тег
Instagram
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