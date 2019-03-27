''Перевернув моє життя'': Джамала розчулила знімками сина-іменинника

Українська співачка Джамала розчулила своїх фоловерів в Instagram фотографіями сина-іменинника. 27 березня Емірові-Рахману виповнився один рік.
На особистій сторінці в соцмережі виконавиця опублікувала кілька фотографій, на яких також зображений її чоловік Бекір.
Ті з'явився на світ дуже Вчасно и перевернувши моє життя з ніг на голову! Зараз Важко уявіті, что колись я жила без тебе. Я Неймовірно щаслива, що ти наш син. З першого роком, Емір-Рахман! Hayırlı yaşlar olsun, Emir-Rahman !!! Maşallah 👁👀 # birthdayboy🎉 #chiccoukraine
"Ти з'явився на світ дуже вчасно і перевернув моє життя з ніг на голову! Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман!" - написала під знімками Джамала.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Всього за кілька годин пост артистки зібрав понад 30 тис. лайків. У коментарях користувачі мережі побажали малюкові міцного здоров'я і безтурботного дитинства.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала, переможниця Євробачення 2016, розповіла про те, що мріє показати своєму синові Емірові-Рахману Крим, який є її батьківщиною.
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