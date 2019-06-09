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"Перетворилася на мумію": Пугачова в прозорому "міні" розбурхала мережу

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Мережу розбурхало нове фото російської примадонни Алли Пугачової, на якому вона зображена в напівпрозорому міні-платті.

Так, артистка сфотографувалася зі своїми колегами по сцені Стасом Михайловим і Олександром Маршалом. Їх спільний знімок опублікований на фан-сторінці примадонни в Instagram.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на яскравий знімок Пугачової. Багато з них похвалили 70-річну примадонну, інші ж вкотре акцентували увагу на її віці.

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"В мумію перетворилася..." – написали в коментарях під фото.

"Алла вже одягається, як Кадишева (Надія Кадишева – російська співачка). Тільки в чорному", – додали інші.

"Перетворилася на мумію": Пугачова в прозорому "міні" розбурхала мережу
"Перетворилася на мумію": Пугачова в прозорому "міні" розбурхала мережу
"Перетворилася на мумію": Пугачова в прозорому "міні" розбурхала мережу
"Перетворилася на мумію": Пугачова в прозорому "міні" розбурхала мережу
"Перетворилася на мумію": Пугачова в прозорому "міні" розбурхала мережу
"Перетворилася на мумію": Пугачова в прозорому "міні" розбурхала мережу
"Перетворилася на мумію": Пугачова в прозорому "міні" розбурхала мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу злили фото замку Алли Пугачової та її чоловіка, шоумена Максима Галкіна, який знаходиться на Кіпрі.

Галкін і Пугачова придбали нерухомість на острові Кіпр на початку 2018 року. Через кілька місяців після офіційної покупки будинку, зіркова пара отримала кіпрське громадянство.

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Особа
Алла Пугачова
Тег
Новини Росії
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