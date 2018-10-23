''Перероблений завод'': Джамала розповіла про квартиру, яку їй подарували

Відома українська співачка кримськотатаро-вірменського походження Джамала розповіла про квартиру, яку їй подарували.

За словами співачки, вона тривалий час робила ремонт, а переїзд відбувся у лютому. Про це вона повідомила в інтерв'ю Анатолію Анатолічу в програмі "Зе Інтерв'юер".

"Це була така подія у моєму житті... коли я усе життя жила в усіх частинах Києва — і на Харківській, і на Русанівці, і на Позняках, Оболоні, Петрівці. Я знімала квартиру увесь цей час. І коли ти приходиш у свою — це враження не передати", — зазначила Джамала.

За словами співачки, стіни в квартирі пофарбували в білий, без всіляких шпалер, прикрас.

"У тебе не золотий диван, як зазвичай буває, коли господарі квартири хочуть пишно тебе зустріти й чомусь купують тобі золотий диван, а ти його терпиш сім років", — додала вона.

"Мама каже, я буду бояться приходити у твою квартиру, тому що вона схожа на лофт, ніби це перероблений завод. Вона дуже сучасна", — підкреслила артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Джамала розповіла, що її часто запрошують на концерти в Росії і у неї там велика кількість фанатів.