МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

''Перероблений завод'': Джамала розповіла про квартиру, яку їй подарували

6.4тЧитати матеріал російською

Відома українська співачка кримськотатаро-вірменського походження Джамала розповіла про квартиру, яку їй подарували.

За словами співачки, вона тривалий час робила ремонт, а переїзд відбувся у лютому. Про це вона повідомила в інтерв'ю Анатолію Анатолічу в програмі "Зе Інтерв'юер".

"Це була така подія у моєму житті... коли я усе життя жила в усіх частинах Києва — і на Харківській, і на Русанівці, і на Позняках, Оболоні, Петрівці. Я знімала квартиру увесь цей час. І коли ти приходиш у свою — це враження не передати", — зазначила Джамала.

Новини
''Нарешті!'' Джамала поділилася пікантним фото з голими грудьми

За словами співачки, стіни в квартирі пофарбували в білий, без всіляких шпалер, прикрас.

"У тебе не золотий диван, як зазвичай буває, коли господарі квартири хочуть пишно тебе зустріти й чомусь купують тобі золотий диван, а ти його терпиш сім років", — додала вона.

"Мама каже, я буду бояться приходити у твою квартиру, тому що вона схожа на лофт, ніби це перероблений завод. Вона дуже сучасна", — підкреслила артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Джамала розповіла, що її часто запрошують на концерти в Росії і у неї там велика кількість фанатів.

Особа
Джамала
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
9
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги