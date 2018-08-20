Переплюнути Пугачову? Співуча подруга Януковича засвітила груди на відпочинку

Відома співачка, соратниця колишнього президента України Віктора Януковича Таїсія Повалій показала в соціальній мережі відео з відпустки, на якому засвітила свої груди (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Повалій опублікувала в своєму Instagram-акаунті короткий ролик, де вона купається в морі. Примітно, що на кадрах створюється враження, що 53-річна артистка знаходиться в воді без верхньої частини купальника.

Таїсія практично повністю сховалася під водою, але в ті моменти, коли вона трохи виринає з-під хвиль, видно зону її декольте.

Instagram @tpovaliyofficial

Судячи з хештегів, які містяться в її публікації, скандальна українська співачка вибрала для відпочинку один з іспанських курортів.

Instagram @tpovaliyofficial

Відзначимо, раніше в мережі викликала фурор фотографія примадонни російської естради Алли Пугачової, яку виклав в соціальній мережі її чоловік Максим Галкін. На знімку артистка була зображена без білизни.

Публікація від Таїсія Повалій (@tpovaliyofficial) 20 Авг 2018 у 1:13 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно подруга Януковича Таїсія Повалій зізналася в мережі в любові до одного з російських міст, чим викликала хивилю обурення з боку фоловерів.