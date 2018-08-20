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СпортLady

Переплюнути Пугачову? Співуча подруга Януковича засвітила груди на відпочинку

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Відома співачка, соратниця колишнього президента України Віктора Януковича Таїсія Повалій показала в соціальній мережі відео з відпустки, на якому засвітила свої груди (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Повалій опублікувала в своєму Instagram-акаунті короткий ролик, де вона купається в морі. Примітно, що на кадрах створюється враження, що 53-річна артистка знаходиться в воді без верхньої частини купальника.

Таїсія практично повністю сховалася під водою, але в ті моменти, коли вона трохи виринає з-під хвиль, видно зону її декольте.

Instagram @tpovaliyofficial

Судячи з хештегів, які містяться в її публікації, скандальна українська співачка вибрала для відпочинку один з іспанських курортів.

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Instagram @tpovaliyofficial

Відзначимо, раніше в мережі викликала фурор фотографія примадонни російської естради Алли Пугачової, яку виклав в соціальній мережі її чоловік Максим Галкін. На знімку артистка була зображена без білизни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно подруга Януковича Таїсія Повалій зізналася в мережі в любові до одного з російських міст, чим викликала хивилю обурення з боку фоловерів.

Особа
Таїсія Повалій
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
У когo гипертoния - срочнo чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбивает дaвлeние дo 120/80 зa 1 курс http://likar.forumsua.com
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