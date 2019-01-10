Переможниця ''Євробачення'' вигуляла стильну вишиванку на островах Маврикію

Українська співачка Джамала, переможниця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2016" у Швеції засвітилася у стильній вишиванці на островах Маврикію, де зараз проводить відпустку з чоловіком Бекіром Сулеймановим.
Фото в національному вбранні артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram, зібравши десятки хвалебних коментарів і компліментів фоловерів.
"Українська вишиванка виглядає по-особливому на мавриканському узбережжі", — прокоментувала знімок на фоні заходу Джамала. Судячи з усього, прогулятися вечірнім узбережжям артистка вирішила у кораловому вбранні з білою вишивкою.
Знімок співачки зібрав понад 20 тис. лайків, в коментарях фоловери зірки відзначили, що сукня їй справді пасує.
Судячи з позначеної під фотографіями локації, для відпочинку пара обрала сонячну державу Маврикій на островах Індійського океану. В особистих Instagram-сторіз співачка показала, як проходять їхні дні та вечори.
Добрий ранок! Сьогодні третій день на острові Маврікій. Можу Сказати, что потрохи входжу в новий розклад. Різніця у часі невелика - 2 години, но дуже Важко звікнуті. Спочатку Довгий не можеш заснути, потім Пізно прокідаєшся. Сьогодні Вперше (на відпочинку) прокинув про 7.30. І я вже встигнули поснідаті, Вперше встати на водні лижі, проплісті 40 хвилин під вітрилом з інструктором. І ще цілий день Попереду! Хоча я і сова, на відпочинку люблю рано прокідатісь аби Нічого НЕ Пропустити. Відпочіваті, насправді, теж треба вміті, шкірного разу намагались Скласти міні-розклад на кожен день. А як ви відпочіваєте? Чи складаєте розклад? Чи просто "як буде, так буде"? Гарного всім відпочинку! #clubmed #waterskiing #sailing #chill #clubmedlapointe
Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Джамала, переможниця "Євробачення 2016" розповіла, що мріє показати своєму сину Еміру-Рахману Крим, який є її батьківщиною.