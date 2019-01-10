Переможниця ''Євробачення'' вигуляла стильну вишиванку на островах Маврикію

Українська співачка Джамала, переможниця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2016" у Швеції засвітилася у стильній вишиванці на островах Маврикію, де зараз проводить відпустку з чоловіком Бекіром Сулеймановим.

Фото в національному вбранні артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram, зібравши десятки хвалебних коментарів і компліментів фоловерів.

"Українська вишиванка виглядає по-особливому на мавриканському узбережжі", — прокоментувала знімок на фоні заходу Джамала. Судячи з усього, прогулятися вечірнім узбережжям артистка вирішила у кораловому вбранні з білою вишивкою.

Знімок співачки зібрав понад 20 тис. лайків, в коментарях фоловери зірки відзначили, що сукня їй справді пасує.

Судячи з позначеної під фотографіями локації, для відпочинку пара обрала сонячну державу Маврикій на островах Індійського океану. В особистих Instagram-сторіз співачка показала, як проходять їхні дні та вечори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Джамала, переможниця "Євробачення 2016" розповіла, що мріє показати своєму сину Еміру-Рахману Крим, який є її батьківщиною.