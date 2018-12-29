''Інна, неси цяцьку!'' Фіналіст "X-фактор" розридався на плечі у Данилко

Член команди співака Андрія Данилка Дмитро Волканов програв у фіналі шоу "Х-фактор". Після оголошення результатів Волканов розридався на плечі у свого зоряного вчителя. Перемогу здобула група ZBS Band.

"Діма засмутився. Не стримав емоцій, в той момент, коли на сцені горіли феєрверки, а Настя Каменських міцно обіймала своїх переможців, йому довелося відвернутися, щоб не показувати сльози на камеру. Утішати учасника підійшов його наставник Андрій Данилко, співак міцно обняв хлопця, став підбадьорювати кумедними фразами. Він сказав: "От дурне! Інна, неси цяцьку! Треба дитині підняти настрій! ", — розповів журналіст OBOZREVATEL Юрій Сомов.

"У мережі зараз пишуть, мовляв," ну і чого соплі розпустив ","розплакалася дитина", тут варто враховувати кілька нюансів - неймовірне емоційне напруження в залі, втома, переживання, крах надії. Сльози в цій ситуації — цілком нормальна реакція. Якщо так вже говорити, то "соплі розпустили" і переможці, нехай і "соплі" радості ", — додав журналіст.

Подивитися за емоціями Волканова можна в нашому ексклюзивному фоторепортажі.

Також OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як Волканов починав свій шлях на проекті і які пісні виконав під час участі в шоу.

"Х-фактор" - це місце, в якому можна сказати "спасибі" батькам зі сцени, і це побачить вся країна. Вдячний за все те, що вони пережили зі мною. Ми середньостатистична сім'я. Ми не можемо розраховувати на щось більше. У нас курортне місто. Виживаємо лише за рахунок літа. Батьки економлять на всьому і вкладають в моє навчання ",— говорить Волканов про свою участь в шоу.

Перша пісня, яку Волканов виконав на проекті була композиція "Historia de un amor". За свій виступ юний артист отримав чотири "так" і потрапив до тренувального табору. Там, він також отримав позитивні відгуки суддів, незважаючи на те, що ще під час кастингу Дмитро Шуров був упевнений в тому, що 16-річний Волканов не витримає таких складних випробувань. Але, з піснею Юрія Шатунова "Седая ночь" йому вдалося дістатися до прямих ефірів.

А ось і відео виступів Волканова і ZBS Band в суперфіналі:

Нагадаємо, всього в рамках проекту було п'ять прямих ефірів, п'ятим став півфіналом, в якому ще брали участь чотири конкурсанта - Марк Савін (Дмитро Шуров), Ольга ЖМУРІН (Олег Винник), ZBS Band і Дмитро Волканов. Традиційно після закінчення передачі відбулося голосування телеглядачів і "Х-фактор" покинули двоє, таким чином були визначені суперфіналісти.

Дивіться також на OBOZREVATEL, як в п'ятому прямому ефірі виступила гість програми, екс-солістка колись популярної групи Spice Girls, співачка Мелані Сі.