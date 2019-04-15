Перемога за будь-яку ціну? Українська співачка оскандалилася з престижною премією "Золота Жар-птиця"

Українська естрадна співачка Ірина Федишин оскандалилася з престижною українською премією "Золота Жар-птиця".

Федишин з піснею "Роман" є одним з номінантів у категорії "Народний хіт", де переможця обирають українці шляхом незалежного онлайн-голосування. За кілька днів до вручення нагороди до організаторів премії надійшла інформація про те, що Ірина веде нечесну боротьбу і "накручує" голоси. Завдяки цьому вона зуміла вийти на перше місце в голосуванні з величезним відривом від конкурентів. OBOZREVATEL спробував розібратися в наявній ситуації.

Станом на понеділок, 15 квітня в Ірини Федишин налічується майже 41 тисяча голосів. Характерно, що ще кілька днів тому вона помітно відставала в голосуванні від хіта дуету Потап & Олег Винник – Найкращий день OST "Скажене Весілля",що тоді посідав провідну позицію.

Ірина Федишин

Про накрутку голосів для Ірини Федишин стало відомо від ймовірного виконавця "махінації". Він оприлюднив скріншоти листування зі співачкою, де чітко зазначено, що за декілька днів кількість голосів на неї зросла на кілька тисяч. Більше того, сама Федишин нібито скаржилася на виконавця накрутки, мовляв "голоси повільно набираються".

За словами інсайдера, який побажав зберегти анонімність, команда Федишин не сплатила йому грошей за надану "послугу", і саме це стало причиною оприлюднення інформації. Далі докладаємо скріншоти листування, де уточнюється інформація про "замовлення голосів":

Фрагмент розмови з "виконавцем" накрутки голосів:

Зазначимо, за даними видання OBOZREVATEL, яке також є й інформаційним партнером премії "Золота Жар-птиця", про фальсифікацію голосування за перемогу в номінації "Народний хіт" стало відомо і менеджменту інших номінантів. Зі свого боку деякі з них висловили бажання зняти свої кандидатури з перегонів за звання "Народний хіт", оскільки нечесна боротьба дискредитує саму концепцію нагороди.

Адміністрація премії "Золота Жар-птиця" відреагувала на ситуацію і наразі вирішується питання про дискваліфікацію Ірини Федишин та її треку "Роман". Таким чином, ймовірно, за перемогу в номінації "Народний хіт" боротимуться лише четверо номінантів:

Потап & Олег Винник – Найкращий день OST "Скажене Весілля"

Андріана – Ой, мамо

Оля Цибульська – Сукня біла

NK – Тримай

Нагадаємо, легендарна українська музична премія "Золота Жар-птиця" вже 18 квітня назве переможців. Лідерів у десяти номінаціях обере фахове журі, у складі якого — радіо- і телепродюсери та відомі персони українського шоу-бізнесу. Однак особлива увага прикута саме до номінації "Народний хіт". Її результати залежать не від рішення журі, а виключно від голосування аудиторії.

У 2019 році церемонія вручення премії "Золота Жар-птиця" стане ювілейною — десятою. Цього року організатори "Золотої Жар-птиці", телеканал М2 і компанія "Таврійські Ігри", відзначать нагородами досягнення виконавців у 11 номінаціях. Ознайомитися з повним списком номінантів ви можете за цим посиланням.

Церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця-2019" відбудеться в Національному палаці "Україна". Крім вручення заповітних статуеток, на глядачів чекає і гала-концерт; ексклюзивні номери представлять THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергій Бабкін, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, TARABAROVA, Андріана, Олександр Пономарьов та інші артисти. Спеціальним гостем вечора стане поп-діва Тіна Кароль.

Нижче ви можете подивитися відео всіх учасників номінації "Народний хіт" в рамках премії "Золота Жар-птиця-2019":

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