"Перехопило дихання": Добринін запаморочив голову учасниці на "Холостяк-9"

У сьомому випуску шоу "Холостяк-9" головний герой Микита Добринін виконав мрію Лілії та розбив іншим дівчатам серця.

Він привіз учасниць до Франції та кинув їх прямо в аеропорту, покликавши одну єдину на побачення. OBOZREVATEL стежив за подробицями.

Добринін пояснив, що йому було важливо подивитися на емоції Лілії. Вони прогулялися по романтичному місту, відвідали оглядовий майданчик на Ейфелевій вежі. Це все призвело до захоплення дівчину, яка ще ніколи не бачила Париж.

"Була у захваті від усього. Погода супроводжувала нас. Було тепло і світило сонце. Перехопило дихання. Це не передати словами. Ти подарував мені найкращий день в моєму житті", – зізналася Лілія.

Вони влаштували пікнік на галявині біля башти із вином. Романтичний настрій розслабив дівчину і вона почала розкриватися, роблячи відверті зізнання. "Ти мені даруєш такі емоції, що заради них не страшно падати. Давно такого не було", – сказала вона.

Тим часом, інші дівчата залишилися в аеропорту. Вони були шоковані, що Микита кинув і поїхав. Елізабет навіть заявила, що це її мрію виконав Добринін, але з іншою. За кадром учасниці скаржилися на несправедливість, порожнечу всередині, образу, і навіть плакали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Холостяк-9 "стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.

До 7 випуску в проекті залишилося сім учасниць. У шостому випуску на дівчат чекало випробування: на проект прийшли три конкурентки. Вони виявилися експертами, які шпигували заради Добриніна.

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