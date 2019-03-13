Перебуває в комі: з'явилися подробиці про стан госпіталізованої Началової

Госпіталізовану популярну російську співачку Юлію Началову, яку вранці 13 березня підключили до апарату штучної вентиляції легенів, ввели у стан медикаментозної коми.
Стан артистки різко погіршився, лікарі борються з наслідками діабетичного кризу і роблять все можливе. Про це повідомила PR-менеджер артистки Анна Ісаєва, пише видання "Говорит Москва" на своєму Telegram-каналі.
Юлія Началова
МК
"Спочатку ніхто не міг подумати, що це набуде такої серйозної форми, бо під час госпіталізації не було настільки серйозних причин і побоювань. Досі стан оцінюється як важкий", — висловилася Ісаєва.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру у крові і загострилася подагра, на яку вона хворіє в останні роки.
Спочатку менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився — поділилася подробицями в соціальних мережах.
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