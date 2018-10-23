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''Перебрали з вином'': Джамала розповіла подробиці про ''Євробачення-2016''

10.5тЧитати матеріал російською

Відома українська співачка кримськотатаро-вірменського походження Джамала розповіла, що під час фіналу "Євробачення 2016" в Стокгольмі зі своєю командою перепила вина.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Анатолію Анатолічу в програмі "Зе Інтерв'юер".

"Якщо чесно, ми там трошечки перебрали з вином", - сказала вона.

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За словами співачки, на столиках стояли графини як ніби з водою, але виявилося, що в них було вино.

"Вино у них три градуси, слабеньке. Ми з групою думали, що це вода. Я не п'ю: можу випити келих вина під гарний настрій або на свято. А тут плюс стрес. Я дивлюся, вся команда порожевіла. Але коли мене оголосили, я різко протверезіла", - розповіла Джамала.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Джамала розповіла про квартиру, яку їй подарували. За словами співачки, вона тривалий час робила ремонт, а переїзд відбувся в лютому.

Особа
Джамала
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