МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СпортLady

"Печаль у очах..." Ані Лорак налякала фанів виснаженим виглядом

18.6тЧитати новину російською

Українська поп-співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, стривожила шанувальників зовнішнім виглядом після зради чоловіка з молодою фіналісткою конкурсу краси.

Бурхливу реакцію у шанувальників артистки викликало фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram. На знімку Лорак зображена крупним планом, демонструючи втомлені очі.

Її прихильники були налякані таким "виснаженим" зовнішнім виглядом свого кумира, про що почали активно писати в коментарях.

Новини
У Ані Лорак річниця весілля: чи чекати хеппі-енду в історії зі зрадою

"Печаль в очах, дуже сумна", - відзначили коментатори, додавши, що все через те, що Лорак "надкусили серце", очевидно маючи на увазі зраду чоловіка і притягнуту до їх сім'ї увагу громадськості.

Нагадаємо, в кінці липня в мережі опублікували відео, на якому зображений чоловік української співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу в компанії ефектної киянки Яни Бєляєвої. Пара провела вечір в київському караоке-клубі, не соромлячись ніжностей і не приховуючи близьких відносин.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ані Лорак вперше після скандалу зі зрадою чоловіка висловилася в мережі про ситуацію в її житті .

Особи
Ані ЛоракМурат Налчаджиоглу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
14
Смішно
5
Цікаво
5
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги