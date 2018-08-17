"Печаль у очах..." Ані Лорак налякала фанів виснаженим виглядом

Українська поп-співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, стривожила шанувальників зовнішнім виглядом після зради чоловіка з молодою фіналісткою конкурсу краси.

Бурхливу реакцію у шанувальників артистки викликало фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram. На знімку Лорак зображена крупним планом, демонструючи втомлені очі.

Її прихильники були налякані таким "виснаженим" зовнішнім виглядом свого кумира, про що почали активно писати в коментарях.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 16 Авг 2018 о 8:17 PDT

"Печаль в очах, дуже сумна", - відзначили коментатори, додавши, що все через те, що Лорак "надкусили серце", очевидно маючи на увазі зраду чоловіка і притягнуту до їх сім'ї увагу громадськості.

Нагадаємо, в кінці липня в мережі опублікували відео, на якому зображений чоловік української співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу в компанії ефектної киянки Яни Бєляєвої. Пара провела вечір в київському караоке-клубі, не соромлячись ніжностей і не приховуючи близьких відносин.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ані Лорак вперше після скандалу зі зрадою чоловіка висловилася в мережі про ситуацію в її житті .