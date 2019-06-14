"Пацан у купальнику": лиса російська зірка збентежила мережу дивним фото

Російська актриса Дарина Мельникова, відома за роллю в серіалі "Татусеві доньки", показала фанатам фото в купальнику. Раніше зірка шокувала шанувальників відео, в якому поголила собі голову, через що на новому знімку вона нагадала фанам хлопця.

Фотографію Мельникова опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Дивний знімок актриси викликав неоднозначну реакцію у користувачів.

Так, багато з них вказали Дарині, що вона виглядає як "пацан" і втратила всю свою жіночність після того, як підстриглася.

"На фото підліток, 14 років. Ти зіпсувала себе, як пацан у купальнику", – обурилися користувачі.

Водночас артистка також назвала себе "хлопчиком" під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російська актриса Катя Старшова, відома роллю Пуговки в "Татусевих доньках", захопила мережу пікантним фото в червоній сукні з глибоким декольте.

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