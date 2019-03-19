"Отримали б другий Донбас": Пригожин зробив скандальну заяву щодо Криму

Російський продюсер, чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин зробив скандальну заяву, в якій виправдав анексію Криму Росією і відзначив, що "неадекватне управління революціонерами з Києва" могло зробити з півострова "другий Донбас".

Також Пригожин додав, що публічне визнання його сім'єю "кримського референдуму" було внутрішньою потребою, оскільки вони боялися не за себе, а за "співвітчизників і всю країну". Про це йшлося на прес-конференції з нагоди п'ятої річниці окупації Криму, повідомив "Політнавігатор" (щоб подивитися ролик доскрольте новину до кінця).

"Ми підтримали референдум п'ять років тому, ми розуміли, що там є російський флот, ми розуміли, що там є велика кількість російськомовної аудиторії. Ми розуміли, чим може закінчитися неадекватне управління прийшли революціонерів в Україні і що б могло статися. Сьогодні ми б отримали просто другий Донбас, якщо не перший", – заявив скандальний продюсер.

Йосип Пригожин і Валерія Cosmopolitan

Також він додав, що це була його позиція і позиція його дружини – підтримати окупацію українського Криму. Нібито їх ніхто про це не просив і не "купував".

"Нас ніхто не просив, це була чисто внутрішня потреба, ніхто не купував, не пропонував, ви з нами або ви проти нас. Була внутрішня потреба, був переляк за наших людей, за наших співвітчизників і за нас у тому числі, за всю країну ", – підсумував Пригожин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Йосип Пригожин публічно підтримав скандальну переможницю Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV, яка виступає в Росії. Він зазначив, що в Україні молодим артистам "не дають жити і дихати", а MARUV просто "змусили" відмовитися від конкурсу шляхом тиску.

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