"Ось в кого Оля така..." Бабуся Бузової запалила на сцені під новий хіт Кіркорова

79-річна бабуся скандальної російської телеведучої та співачки Ольги Бузової запалила на сцені з відомим співаком Філіпом Кіркоровим.
Жінка станцювала під новий хіт артиста "Цвет настроения синий", про що свідчить відео, опубліковане в Instagram-акаунті Super.ru.
"Бабуся Ольги Бузової Алла Тимофіївна запалила на концерті Філіпа Кіркорова в Литві під його новий хіт "Цвет настроения синий", - сказано у підписі до короткого ролика.
Потім відео з танцюючою бабусею опублікувала й сама Бузова. За словами артистки, Кіркоров не тільки особисто вибрав для жінки місце в залі, викликав на сцену та подарував квіти, а й відвіз її додому.
Я зі сльозами на очах вчора раділа, бачачи свою бабусю счастлівой🤗 Це все завдяки тобі !!! ❤🙏🏼 Філіп, @fkirkorov - ти не просто Король, ти - справжній чоловік, ти - справжній друг, ти - артист !!!! І в першу чергу людина, на якого завжди можна покластися і рассчітивать🙏🏼Когда Філіп дізнався, що моя улюблена бабуся живе в Клайпеді, він відразу ж запросив її на своє феєричне шоу # Я 🌟 з яким зараз їздить по всьому світу і збирає аншлаги! Моя бабулечка була настільки щаслива, але навіть не могла уявити, що зможе так зажечь💃🏼💥с її улюбленим співаком і нашим Королем на одній сцені! Такої кількості компліментів і цветов🌸💐🌹моя бабуся ніколи не отримувала ❤💋 Філіп особисто зустрів її, особисто вибрав місце для неї в залі, викликав на сцену, а потім задарував не тільки квітами і обсипаючи компліментами, а й відвіз домой🙏🏽💋 Філіп 🙏🏼 Я навіть не знаю як дякувати тебе за подаровані емоції і такий колосальний позитив для моєї бабусі ❤💋Спасібо, що дав їй відчути себе Богіней👸🏻 під # цветнастроеніясіній 💙 Я тебе дуже люблю, і те, що ти відправляв мені в голосових, обов'язково прийму до відома 🤪 до речі, Аллі Тимофій еевне в цьому році буде 80 лет🙏🏻 Є питання ще в кого у мене така шалена енергетика? Окреме спасибі @rr_photo 😍 Пам'ять на все життя 🙏🏻 переглядаю і плачу від щастя ❤️ # цветнастроеніясіній @ phot.on @zaderix @@ _ vecherskiy_kos ❤️
Користувачі мережі бурхливо відреагували на яскраве відео та розсипалися у компліментах бабусі Бузової.
"Ось в кого Олечка така! Бабусі 80 років і не даси, у Олі хороші гени, молодці", - пишуть коментатори.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше Бузова поскандалила з українкою через інтимне життя.