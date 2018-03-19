"Ось в кого Оля така..." Бабуся Бузової запалила на сцені під новий хіт Кіркорова

79-річна бабуся скандальної російської телеведучої та співачки Ольги Бузової запалила на сцені з відомим співаком Філіпом Кіркоровим.

Жінка станцювала під новий хіт артиста "Цвет настроения синий", про що свідчить відео, опубліковане в Instagram-акаунті Super.ru.

"Бабуся Ольги Бузової Алла Тимофіївна запалила на концерті Філіпа Кіркорова в Литві під його новий хіт "Цвет настроения синий", - сказано у підписі до короткого ролика.

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Потім відео з танцюючою бабусею опублікувала й сама Бузова. За словами артистки, Кіркоров не тільки особисто вибрав для жінки місце в залі, викликав на сцену та подарував квіти, а й відвіз її додому.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на яскраве відео та розсипалися у компліментах бабусі Бузової.

"Ось в кого Олечка така! Бабусі 80 років і не даси, у Олі хороші гени, молодці", - пишуть коментатори.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Бузова поскандалила з українкою через інтимне життя.