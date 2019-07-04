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"Ось це так прес!" Кароль в "міні" приголомшила шанувальників стрункою фігурою

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Українська поп-діва Тіна Кароль оприлюднила в мережі новий знімок, на якому вона позує в ультракоротких шортах.

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За лічені години знімок зібрав майже 40 тис. лайків і безліч коментарів.

Користувачі похвалили співачку за прекрасну фізичну форму, витонченість і жіночність.

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"Блін, дивлюся на її прес... Яка ж вона красива! А ці ноги! Що ти з нами робиш, Тіно?" – закидали компліментами артистку.

"Ось це так прес!" Кароль в "міні" приголомшила шанувальників стрункою фігурою
"Ось це так прес!" Кароль в "міні" приголомшила шанувальників стрункою фігурою
"Ось це так прес!" Кароль в "міні" приголомшила шанувальників стрункою фігурою
"Ось це так прес!" Кароль в "міні" приголомшила шанувальників стрункою фігурою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль вже показувала знімки в цьому ж образі. Тоді захоплені фанати погрожували "вкусити її за сідниці".

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Особа
Тіна Кароль
Тег
шоу-бизнес
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