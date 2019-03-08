"Ось хто повинен їхати на Євробачення!" Полякова викликала фурор в мережі новим кліпом

Українська поп-діва Оля Полякова представила в п'ятницю, 8 березня, кліп на пісню "Лед тронулся". Робота викликала фурор серед користувачів мережі.

Режисером кліпу виступив топовий кліпмейкер країни Алан Бадоєв. Нову роботу зірка назвала сімейно-спортивною драмою з елементами екшену, повідомила прес-служба артистки. Робота опублікована офіційному YouTube-каналі Полякової (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Кліп "Лед тронулся" – друга за рахунком спільна відеоробота Полякової та Бадоєва. Режисер побачив зірку в образі фігуристки. На льоду Оля з'явилася з дворазовим чемпіоном України і світу в одиночному катанні – фігуристом Дмитром Дмитренком.

Прес-служба

Крім цього, однією з головних героїнь історії стала молодша дочка співачки Аліса, яка вже вдруге бере участь в зйомках кліпу зіркової мами.

"Кліп "Лед тронулся" присвячений дітям! Адже тільки для них ми, незважаючи на всі наші помилки і поразки, найкращі, найважливіші, найголовніші люди, тільки для них справжні королі і королеви!" – розповіла Полякова.

Прес-служба

Користувачі мережі активно відреагували на прем'єру кліпу, розхваливши Олю в коментарях під відео.

"Суперзірка! Справжня народна артистка. Ось хто повинен був їхати на Євробачення!", – написали користувачі.

Про те, як знімався кліп Олі Полякової на пісню "Крига скресла", читайте в ексклюзиві OBOZREVATEL.

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