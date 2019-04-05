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"Опустився до її рівня": російську зірку 90-х рознесли в мережі за відео з напівголою Сєдоковою

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Українська секс-бомба Анна Сєдокова і російський співак, зірка 90-х Дмитро Маліков презентували спільну пісню.

Про це Маліков розповів фанатам на своїй сторінці в Istagram, виклавши уривок композиції і фото з Сєдоковою. На знімку Дмитро позує в діловій костюмі, а поруч із ним Анна – в одному бюстгальтері (щоб послухати пісню, доскрольте новина до кінця).

Нова пісня отримала назву "Закохані" і присвячена романтичним стосункам між чоловіком і жінкою та їхніми "танцям на даху".

Анна Сєдокова і Дмитро Маліков

Анна Сєдокова і Дмитро Маліков

Муз-ТВ

"В городе улицы сонные, люди забыли, что влюбленные. В городе улицы шумные, а мы танцуем на крышах как безумные", – співається в рядках.

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Користувачі мережі розкритикували Малікова за співпрацю зі скандальною Сєдоковою, попросивши "не опускатися до її рівня".

Сєдокова і Маліков

Сєдокова і Маліков

Instagram @dmitriy_malikov

"От уже не чекала. З ким ви співаєте? Сєдокова здається, м'яко кажучи, дурною. Навіть слів пристойних немає", – написали в коментарях Дмитру.

Також деякі з них пройшлися по образу Сєдокової: "Жахливе фото! Діловий костюм і ліфчик, це ні в які рамки не лізе".

"Опустився до її рівня": російську зірку 90-х рознесли в мережі за відео з напівголою Сєдоковою

"Опустився до її рівня": російську зірку 90-х рознесли в мережі за відео з напівголою Сєдоковою

"Опустився до її рівня": російську зірку 90-х рознесли в мережі за відео з напівголою Сєдоковою

"Опустився до її рівня": російську зірку 90-х рознесли в мережі за відео з напівголою Сєдоковою

"Опустився до її рівня": російську зірку 90-х рознесли в мережі за відео з напівголою Сєдоковою

"Опустився до її рівня": російську зірку 90-х рознесли в мережі за відео з напівголою Сєдоковою

"Опустився до її рівня": російську зірку 90-х рознесли в мережі за відео з напівголою Сєдоковою

"Опустився до її рівня": російську зірку 90-х рознесли в мережі за відео з напівголою Сєдоковою

"Опустився до її рівня": російську зірку 90-х рознесли в мережі за відео з напівголою Сєдоковою

"Опустився до її рівня": російську зірку 90-х рознесли в мережі за відео з напівголою Сєдоковою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" станцювала на столі під час відкриття бару LA Story bar-shop-lub у Москві.

Незадовго до відкриття бару епатажна Сєдокова знялася у фотосесії для солодощів Жукова "Молочна мама". Також вона випустила власний бренд одягу LA Story.

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Особи
Анна СєдоковаДмитро Маліков
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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