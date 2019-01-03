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Оля Полякова вирушила на розкішний відпочинок: скільки коштують канікули зірки

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Українська співачка Оля Полякова опублікувала відео з Маямі (США), куди вона вирушила в новорічну відпустку. OBOZREVATEL порахував, скільки може коштувати люксовий відпочинок зірки.

2 січня Полякова опублікувала у сторіз Instagram відео з готелю, на якому вона біжить у напрямку океану.

Ціна перельоту найзручнішим рейсом з Києва до Маямі бізнес-класом — 80-90 тисяч гривень туди й назад на одного. Найімовірніше, зірка відпочиває разом із чоловіком, тому суму можна множити на два — 160-180 тисяч гривень.

Оля Полякова вирушила на розкішний відпочинок: скільки коштують канікули зірки
Оля Полякова вирушила на розкішний відпочинок: скільки коштують канікули зірки

Готель на відео схожий на п'ятизірковий Four Seasons Hotel Miami, розташований просто на березі океану.

Оля Полякова вирушила на розкішний відпочинок: скільки коштують канікули зірки

Доба відпочинку в такому коштуватиме приблизно 20 тисяч гривень. Тиждень — 130-140 тисяч гривень. Тобто в сумі елітний відпочинок зірки потягне не менше ніж на 300 тисяч гривень без урахування витрат на шопінг, ресторани та інше.

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Оля Полякова вирушила на розкішний відпочинок: скільки коштують канікули зірки
Оля Полякова вирушила на розкішний відпочинок: скільки коштують канікули зірки
Оля Полякова вирушила на розкішний відпочинок: скільки коштують канікули зірки
Оля Полякова вирушила на розкішний відпочинок: скільки коштують канікули зірки
Оля Полякова вирушила на розкішний відпочинок: скільки коштують канікули зірки

Також пропонуємо подивитися на сексуальні фото Полякової в купальнику, які OBOZREVATEL відібрав для своїх читачів:

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Рамблер

Рамблер

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Instagram

Instagram

Оля Полякова

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, скільки коштував відпочинок переможниці "Танці з зірками" Ілони Гвоздьової, яка вирушила на Мальдіви.

Особа
Оля Полякова
Місце
США
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