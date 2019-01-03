Оля Полякова вирушила на розкішний відпочинок: скільки коштують канікули зірки

Українська співачка Оля Полякова опублікувала відео з Маямі (США), куди вона вирушила в новорічну відпустку. OBOZREVATEL порахував, скільки може коштувати люксовий відпочинок зірки.
2 січня Полякова опублікувала у сторіз Instagram відео з готелю, на якому вона біжить у напрямку океану.
Ціна перельоту найзручнішим рейсом з Києва до Маямі бізнес-класом — 80-90 тисяч гривень туди й назад на одного. Найімовірніше, зірка відпочиває разом із чоловіком, тому суму можна множити на два — 160-180 тисяч гривень.
Готель на відео схожий на п'ятизірковий Four Seasons Hotel Miami, розташований просто на березі океану.
Доба відпочинку в такому коштуватиме приблизно 20 тисяч гривень. Тиждень — 130-140 тисяч гривень. Тобто в сумі елітний відпочинок зірки потягне не менше ніж на 300 тисяч гривень без урахування витрат на шопінг, ресторани та інше.
Також пропонуємо подивитися на сексуальні фото Полякової в купальнику, які OBOZREVATEL відібрав для своїх читачів:
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Рамблер
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
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