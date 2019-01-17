Оля Полякова святкує день народження: гарячі фото української суперблондинки

У четвер, 17 січня, українська поп-діва Оля Полякова святкує ювілей – знаменитій артистці і головній блондинці України виповнилося 35 років.

Епатажна персона, актриса, талановита співачка, вокальними даними якої захоплюються тисячі слухачів і найкрасивіша жінка нашої країни за версією глянцю Viva – все це робить Олю однією з найбільш впізнаваних особистостей в сфері українського шоу-бізнесу. Полякова ніколи не соромилася з'являтися на публіці в сексуальних, відвертих, а іноді навіть і вельми зухвалих образах. OBOZREVATEL пропонує добірку найбільш гарячих фотографій відомої виконавиці.

Оля Полякова народилася у Вінниці в родині советского дипломата. Через роботу батька деякий час Оля з родиною проживала на Кубі. Її хресним батьком, як розповідала сама Полякова, є легендарний кубинський лідер Фідель Кастро.

Свою кар'єру співачки Оля почала активно будувати в "нульових", коли закінчила музичне училище в Вінниці. Разом зі спробами підкорити "велику сцену", артистка отримувала вищу музичну освіту в Києві. Так, в даний час Полякова може похвалитися дипломами хорового диригента, естрадної співачки і оперної виконавиці. До слова, голос Олі має вокальний діапазон в 4 октави.

Справжня популярність прийшла до Полякової тільки в 2012 році, після декількох невдалих спроб побудувати поп-кар'єру як в Росії, так і в Україні. Тоді Оля почала співпрацю з продюсером Михайлом Ясинським, який і допоміг їй відшукати той унікальний образ, через який артистка запам'яталася широкому загалу.

Оля Полякова – переможниця другого сезону шоу "Народна зірка", яке транслювалося на телеканалі "Україна", ведуча кількох телепроектів, член журі гумористичного шоу "Ліга сміху". У лютому 2018 року співачка була визнана найкрасивішою жінкою року Україна за версією журналу Viva.

Що стосується особистого життя – Полякова заміжня, виховує двох дочок: 13-річну Машу і 7-річну Алісу, які є практично "копіями" зіркової мами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Оля Полякова та її старша дочка Марія похвалилися фоловерам в мережі стрункими фігурами в купальниках. Спільні фотографії артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram, поцікавившись у прихильників, наскільки вони з дочкою схожі.

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