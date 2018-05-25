Оля Полякова приміряла сексуальний костюм кішки

Співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram яскравим фото. Суперблондинка приміряла сексуальний костюм кішки.

На фото Полякова позує в комбінезоні з "хижим" принтом. До спокусливого вбрання співачка підібрала туфлі і обруч.

Оля повідомила, що її новий кліп на пісню "Королева ночі" зібрав перший мільйон.

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic/

"Мяу у нас на кліпі 1000000!", - підписала кадр артистка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова стала хедлайнером святкового концерту "Ліга зірок", зібравши 25 тисяч глядачів в самому серці столиці.