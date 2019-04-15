Хочу одним цим постом відповісти на купу питань, коментарів, побажань та зауважень.

По-перше, Голос - це шоу)! Будь-яке шоу має свої правила, сценарії, підводні камені і нюанси)), тому не сприймайте будь-яке шоу, як істину чи аксіому), це просто гра, для нас це шоу було потрібно і обрано для початку творчого шляху Девіда, тому що це найкоротший шлях до найбільшої аудиторії!

В цій грі ми були щирими, по- іншому не вміємо і не будемо). Ми свої завдання і плани виконали, перемагати в наших планах і не було, це був би просто приємний бонус.

Тепер про пісню і виконання. Пісня геніальна, виконання Девіда геніальне! Так вважаю я, так вважає моя мама, так вважають тисячі людей. Кому щось не так, проходимо повз і слухаємо те, що подобається, не витрачаючи свій час на дописи і експертні думки у мене на сторінці, чи на сторінці Девіда.

Ми рухаємось далі і вже всі в підготовці виступу на Золотій Жар птиці, з піснею яка 100% стане супер хітом! Вже в цей четвер вмикайте М2, зустрінемось на церемонії легендарної музичної премії Золота Жар Птиця! Цьом!

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.