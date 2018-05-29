Олег Винник втратив матір

Український співак, кумир багатьох жінок Олег Винник втратив рідну людину.

Померла 80-річна мати артиста. Про це передає "Главком" з посиланням на родичів Винника.

Земляки жінки розповіли, що вона померла в понеділок, 28 травня, в лікарні. Причину смерті односельці називати відмовилися.

Зазначається, що артист не зміг бути з мамою останні хвилини її життя. На вівторок, 29 травня, у артиста запланований стадіонний концерт у Тернополі.

Олег Винник Instagram @ olegg.vynnyk

Варто зазначити, що літня жінка тривалий час хворіла та перенесла три інсульти.

Останній трапився напередодні Нового року. За інформацією близьких, мати українського артиста опинилася в реанімації після того, як невідома персона пробралася до її дому та наполегливо випитувала номер мобільного телефону Олега Винника.

Мати Олега Винника ТСН

Після цього інциденту музикант неодноразово просив фанатів і журналістів не турбувати його родичів і утриматися від приходів у гості без запрошення.

Нагадаємо, що пару років тому від серцевого нападу помер батько артиста.

"Батькові стало погано по дорозі до мене на концерт. Напевно, він перенервував і під впливом позитивних емоцій його серце не витримало. Відразу після концерту я поїхав до батька в лікарню з усіма кольорами, які мені подарували. Але я не встиг. Він помер, так і не побувавши на моєму виступі", - говорив Винник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в голосі Олега Винника виявили цілющі властивості.