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Олег Винник в образі Зорро презентував гумористичний кліп

1.2тЧитати матеріал російською

У четвер, 4 квітня, популярний український співак Олег Винник презентував кліп на пісню "Пчела Майя".

Так, ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі співака. У ньому артист приміряв образи з фільмів "Відчайдушний", "Один вдома", "Маска Зорро" (відео дивіться нижче).

"Для того, щоб показати глядачеві якісний продукт, ми доклали чимало зусиль. Шукали яку фішку, особливий підхід, щоб відео вийшло небанальним, незаїждженими, дещо несподіваним і приємно шокувало", — прокоментував нову відеороботу Винник.

Олег Винник

Олег Винник

Фото: instagram/olegg.vynnyk

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Зазначимо, що в зйомках взяли участь танцюристи з балету Freedom. Головну роль зіграла восьмирічна Дарина Рибка. За сюжетом Винник в образі Зорро приходить на допомогу юній героїні, яка залишається вдома одна, і стає її новим уявним другом.

Олег Винник і Дарина Рибка

Олег Винник і Дарина Рибка

Фото: instagram/olegg.vynnyk

Шанувальники прийшли в захват від нової відеороботи Винника. Вони засипали його компліментами.

Олег Винник в образі Зорро презентував гумористичний кліп
Олег Винник в образі Зорро презентував гумористичний кліп
Олег Винник в образі Зорро презентував гумористичний кліп
Олег Винник в образі Зорро презентував гумористичний кліп
Олег Винник в образі Зорро презентував гумористичний кліп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак і секс-символ Олег Винник поділився одкровеннями з приводу особистого життя і стосунків.

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Особа
Олег Винник
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