Олег Винник в образі Зорро презентував гумористичний кліп

У четвер, 4 квітня, популярний український співак Олег Винник презентував кліп на пісню "Пчела Майя".

Так, ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі співака. У ньому артист приміряв образи з фільмів "Відчайдушний", "Один вдома", "Маска Зорро" (відео дивіться нижче).

"Для того, щоб показати глядачеві якісний продукт, ми доклали чимало зусиль. Шукали яку фішку, особливий підхід, щоб відео вийшло небанальним, незаїждженими, дещо несподіваним і приємно шокувало", — прокоментував нову відеороботу Винник.

Олег Винник Фото: instagram/olegg.vynnyk

Зазначимо, що в зйомках взяли участь танцюристи з балету Freedom. Головну роль зіграла восьмирічна Дарина Рибка. За сюжетом Винник в образі Зорро приходить на допомогу юній героїні, яка залишається вдома одна, і стає її новим уявним другом.

Олег Винник і Дарина Рибка Фото: instagram/olegg.vynnyk

Шанувальники прийшли в захват від нової відеороботи Винника. Вони засипали його компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак і секс-символ Олег Винник поділився одкровеннями з приводу особистого життя і стосунків.

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