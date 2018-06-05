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СпортLady

Олег Винник у басейні збентежив фанатів голим торсом

1.4тЧитати новину російською

Співак року за версією премії "Золота жар-птиця" Олег Винник показав голий торс під час відпочинку в басейні.

Артист поділився в Instagram відео, яке викликало гучну реакцію фанатів. "Трохи релаксу", - підписав відео Винник.

"Бог", "Романтично і суперово", "Клас! Аж на море захотілося", - коментували захоплені підписники.

Трохи релаксу 🚿

Допіс, Поширення Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@ olegg.vynnyk)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Винник виступив на стадіоні "Арена Львів", зібравши близько 20 тис. глядачів. Для виконавця і численної фан-зони не став на заваді навіть проливний дощ. Нагадаємо, Всеукраїнський тур Олега Винника "Ти в курсі" включає більше десяти стадіонів країни.

Особа
Олег Винник
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