Олег Винник у басейні збентежив фанатів голим торсом

Співак року за версією премії "Золота жар-птиця" Олег Винник показав голий торс під час відпочинку в басейні.

Артист поділився в Instagram відео, яке викликало гучну реакцію фанатів. "Трохи релаксу", - підписав відео Винник.

"Бог", "Романтично і суперово", "Клас! Аж на море захотілося", - коментували захоплені підписники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Винник виступив на стадіоні "Арена Львів", зібравши близько 20 тис. глядачів. Для виконавця і численної фан-зони не став на заваді навіть проливний дощ. Нагадаємо, Всеукраїнський тур Олега Винника "Ти в курсі" включає більше десяти стадіонів країни.