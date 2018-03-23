Олег Винник поділився секретами краси

У програмі "Ранок з Україною", яка виходить в ефірі каналу "Україна", популярний український співак Олег Винник розкрив секрети свого бездоганного зовнішнього вигляду.

Так, феномен української естради поділився порадами по догляду за своїм волоссям, а також розповів з чого починається його день, повідомила прес-служба телеканалу "Україна".

Винник зізнався, що колір його волосся не є натуральним, в зв'язку з чим йому часто доводиться фарбуватися.

Олег Винник Прес-служба телеканалу "Україна"

"Я фарбуюся, тому що протягом 2 тижнів вигоряю: стаю, як лев - жовтий-жовтий. Мені подобається і практичніше ходити з хвостиком, але ті, хто звик до мене з розпущеним волоссям, почали боятися. Вони задають питання: "А що Винник зробив з волоссям?" Тому я все-таки вирішив знову підстригтися і повернути колишню зачіску", - зазначив Олег.

Також популярний артист розповів, як доглядає за обличчям. Він заявив, що ніяких масок він не робить, але щодня використовує лід щоб прокинутися.

"Щоб прокинутися, беру лід. Якщо вранці є час, люблю прийняти ванну, полежати в теплій воді хоча б хвилин 10", - розкрив секрет вдалого початку дня співак.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше кумир багатьох жінок Олег Винник розповів про те, як він харчується, як тренується і які невдачі з ним відбувалися на шляху до красивого тіла.