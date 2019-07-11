"Океан Ельзи" схвилював мережу новим треком: текст пісні "Човен"

11 липня гурт "Океан Ельзи" виклав у мережу новий трек під назвою "Човен".

Аудіо з'явилося на YouTube-каналі гурту. В мережі трек викликав захоплену реакцію.

Океан Ельзи Офіційний сайт

Усього за годину він зібрав до 2 тисяч лайків і десятки захоплених коментарів.

"Як завжди на висоті! Вакарчук-молодець! До мурашок", "Спасибі! Спасибі! Спасибі! Чекали з нетерпінням. Уже і слова знаємо!", "Ого, яка приємна четвергова несподіванка", "Нарешті дочекалися!", "Океан як завжди чіпляє за душу. Великий привіт від російських шанувальників", — написали в коментарях до відео.

Текст пісні "Човен" "Океан Ельзи"

Човен мій маленький човен

Хвилями гойдає пам’ять день і ніч

Човен спогадами повен

З нього добре видно землю навсебіч

Там зліва і справа цвітуть сади

Там зліва і справа чужі сліди

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, Земле ти моя Голодом морена але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я

Човен мій маленький човен

Хвиль не помічає день і ніч пливе

Знаю хвилю він здолає

Мілину обійде і шторм переживе

Бо зліва і справа цвітуть сади

Бо зліва і справа чужі сліди

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, Земле ти моя

Голодом морена але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, Земле ти моя Голодом море...

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук розповів, як збирається змінити Україну після виборів. Також він пояснив, чому його концерти перед виборами — не агітація.

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