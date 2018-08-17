"Океан Ельзи" перед знаковим концертом залишив один із музикантів

Відомий український рок-гурт "Океан Ельзи" залишив один із учасників - сербський музикант, клавішник і аранжувальник Мілош Єліч.

Про це повідомляє сайт "Інфотаб" із посиланням на джерело з оточення лідера гурту Святослава Вакарчука. Єліч залишив гурт напередодні знакового концерту - 24 серпня "Океан Ельзи" виступить в НСК "Олімпійський" у центрі Києва.

За словами джерела, причиною такого рішення стали важкі стосунки, які склалися останнім часом між Єлічем та іншими музикантами колективу. Також однією з причин стали власні проекти музиканта, які забирають багато часу.

Те, що Єліч пішов із "Океану Ельзи", підтверджує і запис нового синглу гурту "Скільки нас", створений без участі Єліча, повідомляє видання.

В описі відео не вказано ім'я музиканта, Єліч і не грає на піаніно і не виступає саунд-продюсером синглу, як зазвичай робилося раніше. Клавішні до композиції записав сам Вакарчук.

Повідомляється також, що нового клавішника в "Океан Ельзи" поки не знайшли.

Єліч потрапив до складу гурту в 2004 році, коли зустрівся з учасниками "Океану Ельзи" з приводу аранжування для струнного квартету акустичної програми "Тихий Океан". Це і стало початком виступу Мілоша в гурті. Крім виступів в "Океані Ельзи", Мілош пише музику для театру, кіно, фортепіанних виконавців, а також був автором оркестровок акустичних проектів Вакарчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Океан Ельзи" презентував слухачам новий сингл "Скільки нас".