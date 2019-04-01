Оголюються не тільки дівчата: найгарячіші фото іменинника-Лазарева

У понеділок, 1 квітня, відомий російський співак, представник РФ на конкурсі Євробачення-2019 Сергій Лазарєв святкує день народження. Артистові виповнилося 36 років.

Напередодні святкової дати Лазарєв опублікував у мережі гаряче фото, на якому зображений повністю голим. Знімок викликав справжній фурор серед шанувальників Сергія. З нагоди дня народження зірки OBOZREVATEL зібрав добірку й інших пікантних фотографій Лазарєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато фанатів Лазарєва, побачивши його оголене фото, вирішили, що фотографувала його українська співачка Ані Лорак, якій приписують роман із російським артистом. Однак незабаром з'ясувалося, що автором фото оголеного Сергія виявився відомий фотограф Руслан Рощупкін, котрий часто знімає зірок шоу-бізнесу.

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