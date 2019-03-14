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"Оголилася до такої міри..." Лорак викликала хвилю обурення в мережі напівголими вбраннями

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Українська співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, розлютила фанатів відвертим вбранням на концерті.

Так, артистка дала концерт в російському місті Новосибірську, де традиційно потанцювати на сцені в купальнику, а також напівпрозорому комбінезоні. Ролики зі своїх виступів співачка опублікувала в Instagram.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Instagram

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Фанати розкритикували зірку за безглузді образи, назвавши "другим Кіркоровим", а також зазначивши, що Лорак останнім часом занадто часто почала роздягатися, що їй зовсім не личить.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Instagram

"Оголилася до такої міри..." Лорак викликала хвилю обурення в мережі напівголими вбраннями

"Оголилася до такої міри..." Лорак викликала хвилю обурення в мережі напівголими вбраннями

"Оголилася до такої міри..." Лорак викликала хвилю обурення в мережі напівголими вбраннями

"Оголилася до такої міри..." Лорак викликала хвилю обурення в мережі напівголими вбраннями

"Оголилася до такої міри..." Лорак викликала хвилю обурення в мережі напівголими вбраннями

"Оголилася до такої міри..." Лорак викликала хвилю обурення в мережі напівголими вбраннями

"Оголилася до такої міри..." Лорак викликала хвилю обурення в мережі напівголими вбраннями

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак здивувала фанатів знімком, на якому показала округлий живіт, що спровокувало чутки про її вагітність. Пізніше артистка опублікувала фрагмент виступу, засвітивши "підозрілу" фігуру в напівпрозорому платті. У мережі тут же вирішили, що Лорак чекає другу дитину.

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Особа
Ані Лорак
Тег
Новини Росії
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