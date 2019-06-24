"Оголила причинне місце!" Сєдокова розгнівала мережу вульгарним відео з матюками

Українська співачка Анна Сєдокова розгнівала своїх шанувальників роликом, на якому зображена у вульгарному образі й матюкається.

Так, артистка презентувала скандальний кліп на пісню "Яжемать", де постала в провокаційному вигляді. Ролик опубліковано на YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

На деяких кадрах Анна зображена в прозорих лосинах, а пікантні зони її тіла прикриті "пікселями". Також співачка на відео постає у досить відвертих позах, що розлютило її шанувальників.

Новини Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

Кліп Сєдокової "Яжемать" Скріншот відео (YouTube)

Кліп Сєдокової "Яжемать" Скріншот відео (YouTube)

Кліп Сєдокової "Яжемать" Скріншот відео (YouTube)

Багатьох також розлютило те, що Сєдокова матюкається в кліпі, декілька разів вживаючи фразу: "Що ти сказала? Сама ти б**дь".

Кліп Сєдокової "Яжемать" Скріншот відео (YouTube)

Кліп Сєдокової "Яжемать" Скріншот відео (YouTube)

У коментарях під відео користувачі мережі розкритикували артистку, зазначивши, що від її кліпу в декого "тече кров із вух". Також багато фанів присоромили епатажну зірку за те, що такий відвертий ролик бачать її діти.

"У спробах скопіювати захід втрачає свою індивідуальність... Цікаво, що сказала її старша донька, побачивши у матері пікселі на причинному місці..." – обурилися фанати.

"Низькосортне ла*но для тупих людей, у яких немає почуття смаку, власної гідності й поваги. Фу, це ганьба!" – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сєдокова нарвалася на критику через рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили обурення.

Крім того, співачка викликала гнів користувачів відвертим роликом, де позувала в боді та прозорих лосинах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.