Оголену сестру Кардашьян викрили в фотошопі

Молодша сестра американської секс-бомби Кім Кардашьян, 22-річна модель Кендалл Дженнер попалася на використанні фотошопу.

Невміло ретушований знімок, на якому дівчина зображена в одних лише трусиках, Кендалл опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

У кадрі Дженнер п'є вино у ванній практично голяка, чим захопила своїх підписників.

Кендалл Дженнер Instagram @kendalljenner

Однак більш уважні шанувальники моделі викрили її у невмілому використанні фотошопу. Так, Кендалл спробувала зробити свій живіт більш плоским.

Про це свідчать "попливша" стіна, рука та труси, а також дивний лікоть і відсутність пупка.

Кендалл Дженнер Instagram @kendalljenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно сестру Кендалл Дженнер, американську зірку Кім Кардашьян також висміяли за невміле користування фотошопом.