Оголену сестру Кардашьян викрили в фотошопі

Молодша сестра американської секс-бомби Кім Кардашьян, 22-річна модель Кендалл Дженнер попалася на використанні фотошопу.
Невміло ретушований знімок, на якому дівчина зображена в одних лише трусиках, Кендалл опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
У кадрі Дженнер п'є вино у ванній практично голяка, чим захопила своїх підписників.
Кендалл Дженнер
Instagram @kendalljenner
Однак більш уважні шанувальники моделі викрили її у невмілому використанні фотошопу. Так, Кендалл спробувала зробити свій живіт більш плоским.
Про це свідчать "попливша" стіна, рука та труси, а також дивний лікоть і відсутність пупка.
Кендалл Дженнер
Instagram @kendalljenner
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно сестру Кендалл Дженнер, американську зірку Кім Кардашьян також висміяли за невміле користування фотошопом.