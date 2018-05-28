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Оголену сестру Кардашьян викрили в фотошопі

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Молодша сестра американської секс-бомби Кім Кардашьян, 22-річна модель Кендалл Дженнер попалася на використанні фотошопу.

Невміло ретушований знімок, на якому дівчина зображена в одних лише трусиках, Кендалл опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

У кадрі Дженнер п'є вино у ванній практично голяка, чим захопила своїх підписників.

Кендалл Дженнер

Instagram @kendalljenner

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Однак більш уважні шанувальники моделі викрили її у невмілому використанні фотошопу. Так, Кендалл спробувала зробити свій живіт більш плоским.

Про це свідчать "попливша" стіна, рука та труси, а також дивний лікоть і відсутність пупка.

Кендалл Дженнер

Instagram @kendalljenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно сестру Кендалл Дженнер, американську зірку Кім Кардашьян також висміяли за невміле користування фотошопом.

Персона
Кендалл Дженнер
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