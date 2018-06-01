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СпортLady

Оголена Каменських зняла ліричне відео у ванній

1.6тЧитати новину російською

Відома українська поп-співачка Настя Каменських, яка виступає з сольним проектом NK, презентувала лірик-відео на свою українську пісню "Тримай" (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Відеоробота виявилася досить відвертою, так як в ній артистка знялася оголеною у ванній. Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі співачки.

У кадрі NK постала в образі дівчини, яка збирається на побачення до обранця, якому належить її серце.

"Ця пісня для мене дуже особиста, тому і лірик-відео вийшло ніжним і інтимним. Думаю, кожна дівчина впізнає у цьому відео себе. Коли ми закохані, приховати свої почуття й емоції неможливо. Це дуже трепетне почуття, яке я бажаю відчути кожному. Кохайте і будьте коханими", - зізналася Настя.

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Режисером лірик-відео стала Соня Плакидюк: "Ми дуже хотіли передати грайливий, але, в той же час, дуже ніжний образ Насті. Зберегти у відео натяк на приватність. А незвичайне та шалено модне аранжування треку підтримали ефектами та стилізацією 90-х - 2000-х з дотриманням всіх канонів ретро-естетики".

Зазначимо, що композицію Настя вперше виконала на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою".

"Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене ти. Ой, тримай, я люблю лише тебе. Забувай всіх, кого зустрічав до мене ти, і тримай мою руку не відпускай", - співає Каменських. До слова, шанувальники артистки навіть запідозрили, що пісня присвячена її колишньому партнеру по дуету Олексію Потапенку (Потапу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських розкрила секрет схуднення.

Особа
Настя Каменських
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