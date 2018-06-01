Оголена Каменських зняла ліричне відео у ванній

Відома українська поп-співачка Настя Каменських, яка виступає з сольним проектом NK, презентувала лірик-відео на свою українську пісню "Тримай" (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Відеоробота виявилася досить відвертою, так як в ній артистка знялася оголеною у ванній. Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі співачки.

У кадрі NK постала в образі дівчини, яка збирається на побачення до обранця, якому належить її серце.

"Ця пісня для мене дуже особиста, тому і лірик-відео вийшло ніжним і інтимним. Думаю, кожна дівчина впізнає у цьому відео себе. Коли ми закохані, приховати свої почуття й емоції неможливо. Це дуже трепетне почуття, яке я бажаю відчути кожному. Кохайте і будьте коханими", - зізналася Настя.

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Режисером лірик-відео стала Соня Плакидюк: "Ми дуже хотіли передати грайливий, але, в той же час, дуже ніжний образ Насті. Зберегти у відео натяк на приватність. А незвичайне та шалено модне аранжування треку підтримали ефектами та стилізацією 90-х - 2000-х з дотриманням всіх канонів ретро-естетики".

Зазначимо, що композицію Настя вперше виконала на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою".

"Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене ти. Ой, тримай, я люблю лише тебе. Забувай всіх, кого зустрічав до мене ти, і тримай мою руку не відпускай", - співає Каменських. До слова, шанувальники артистки навіть запідозрили, що пісня присвячена її колишньому партнеру по дуету Олексію Потапенку (Потапу).

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