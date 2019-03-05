"Одружився" з 10-річним хлопчиком заради сексу: спливли скандальні подробиці про Майкла Джексона

Розкрилися нові скандальні подробиці про особисте життя поп-короля Майкла Джексона, якого неодноразово звинувачували в розбещенні неповнолітніх.

Так, одна з передбачуваних жертв Джексона, Джеймс Сейфчак, якому на той момент було 10 років, розповів, що мав інтимні стосунки зі знаменитим співаком, і навіть "перебував з ним у фіктивному шлюбі", пише Daily Mail.

Напередодні показу скандального документального фільму HBO про короля поп-музики Майкла Джексона "Залишаючи Невеленд", в мережі стали з'являтися фрагменти стрічки. Джеймс Сейфчак розповів про події 30-річної давнини, підкресливши, що Джексон запропонував йому "одружитися" і навіть подарував каблучку з діамантами в обмін на секс. "Весільна церемонія" пройшла прямо в спальні співака.

Майкл Джексон Starcasm.ru

"Тоді мені дуже подобалися ювелірні прикраси, а він скористався цим. Він сказав, що мені потрібно дати йому дещо незначне, щоб отримати подарунок. Дещо – це зайнятися з ним сексом. До того моменту ми були знайомі близько року", – розповів Сейфчак.

Уточнюється, що з Джексоном вони познайомилися на зйомках рекламного ролика в 1987 році. Приставання з боку знаменитого співака нібито почалися вже через кілька місяців. Але, за словами потерпілого, його і самого тягнуло до співака.

Майкл Джексон і Джеймс Сейфчак Daily Mail

"Ми просто були закохані одне в одного в той момент. Коли його не було поруч, я думав про нього весь час. Він дзвонив мені і кликав на прогулянку. Ми ходили по магазинах, веселилися, кілька разів ми залишалися на ніч в його "притулку" в Вествуді", – згадав Джеймс.

Притулком, як виявилося, була квартира Майкла Джексона в Лос-Анджелесі, де він бував, коли давав інтерв'ю журналістам або працював на студії.

Майкл Джексон і Джеймс Сейфчак Daily Mail

"Ми почували себе як сімейна пара. Я говорю так не випадково, тому що ми були одружені, нехай і фіктивно. Церемонія проходила в спальні, ми дали один одному обітницю, що назавжди пов'язані узами шлюбу. Це було так круто! У нас навіть були заручні обручки з інкрустованими діамантами. Взагалі він дарував мені багато ювелірних прикрас, в основному, це були персні. Ми купували їх в ювелірних магазинах, роблячи вигляд, що це подарунок для жінки", – підсумував чоловік.

Джеймс Сейфчак Daily Mail

Відзначимо, прем'єра скандального документального фільму про Майкла Джексона під назвою "Залишаючи Невеленд" відбудеться 10 березня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, публіку шокували факти про Джексона, показані в документальній стрічці "Залишаючи Невеленд" (Leaving Neverland), представлені на фестивалі "Санденс". Пізніше режисер документального фільму про поп-короля Ден Рід відреагував на скандал, який розгорівся навколо картини.

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