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"Одне обличчя": український телеведучий зухвало потролив гламурних зірок

6.9тЧитати матеріал російською

Український шоумен и телеведучий Олександр Педан продовжив жартівливу рубрику з пародіями на гламурні фотографії зірок шоу-бізнесу.

Він перетворився на Віру Брежнєву, Катерину Варнаву, Анастасію Івлєєву і Івана Дорна, а результати зухвалого жарту показав в Instagram.

"В житті не здогадаєшся, на кого це пародія. Катерина Варнава, вибач. Ну просто в тебе майже всі фото – селфі в машині. Всі інші також вибачайте. Номінація "Гоп-стоп" – Віра Брежнєва, "Передаємо за проїзд", "проходимо всередину салону" і "Жінка, чого ви пхається, ненормальна чи що?" – тролейбус-мен Іван Дорн і русалка, яка виринула з річки Синюха – Настя Івлєєва", – підписав він під знімками.

Олександр Педан / Катерина Варнава

Олександр Педан / Катерина Варнава

Instagram @ pedanos

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Чергова пародія викликала ажіотаж в коментарях. Багато хто написав, що його фотографії виглядають цікавіше за оригінали. Також в мережі помітили, що Педан показав велику схожість.

"У тебе під'їзд "гламурніший" ніж у Брежнєвої", "Брежнєва взагалі класно", "Сань, ну ти та ще блонда", "Ви як завжди неповторний оригінал", "Спочатку подумав, Олег Винник", "Одне обличчя", "Сміхота", – відреагували шанувальники.

Олександр Педан / Іван Дорн

Олександр Педан / Іван Дорн

Instagram @ pedanos

Олександр Педан / Віра Брежнєва

Олександр Педан / Віра Брежнєва

Олександр Педан / Анастасія Івлеева

Олександр Педан / Анастасія Івлеева

Instagram @ pedanos

"Одне обличчя": український телеведучий зухвало потролив гламурних зірок
"Одне обличчя": український телеведучий зухвало потролив гламурних зірок
"Одне обличчя": український телеведучий зухвало потролив гламурних зірок
"Одне обличчя": український телеведучий зухвало потролив гламурних зірок

Гортанні 👉🏻👉🏻👉🏻 У жітті НЕ здогадаєшся на кого це пародія 🙈🙈🙈 @kativarnava вібаааач 😂 ну просто в тебе почти всі фото - селфі в машині 😁 всі інші такоже вибачайте 🙈 Номінація "Гоп-стоп" - @ververa "Передаємо за проїзд "" прохідності всередину салону "та" Женщіна, чого ви пхаєтесь, ненормальна чи шо? " - тролейбус-мен @dorn_ivan та русалка, яка вінірнула з річки Синюха - @_agentgirl_ 😁😁😁

Публікація від Oleksandr Pedan (@pedanos)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Педан спародіював знамениті голі фотографії Олі Полякової, які викликали фурор в мережі. Після цього він вирішив продовжити рубрику і приголомшив пародією на Дженніфер Лопес.

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Особи
Олександр ПеданАнастасія ІвлееваКатерина ВарнаваІван ДорнВіра Брежнєва
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесфотосессія
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Какие же эти «звезды» все убогие! Классная пародия!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Богата дураками земля Украины)
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