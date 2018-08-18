Одна з найкрасивіших жінок у світі рок-музики наклала на себе руки

У штаті Орегон (США) на 44 році життя померла вокалістка американської хеві-метал-групи Huntress Джилл Джанус, названа раніше західними журналами однією з найкрасивіших жінок у світі рок-музики.

Як повідомляє Loudwire, на даному етапі розглядається версія самогубства, при цьому не повідомляється, як саме Джанус наклала на себе руки. Зазначається, що останнім часом артистка страждала психічним розладом і мала схильність до суїциду.

Фото: nme.com

Відповідно до джерела, про смерть вокалістки групи Huntress, яка була створена в Лос-Анджелесі у 2009 році, повідомили її колеги. Музиканти згадали, що виходячи зі свого досвіду, Джанус неодноразово публічно закликала фанатів групи, які відчувають аналогічні проблеми зі здоров'ям, не ігнорувати їх і звертатися до фахівців.

У 2015 році у співачки був діагностований рак. У червні того ж року вона перенесла операцію з видалення матки.

Фото: nme.com

За час кар'єри Джилл Джанус окремо від своєї групи також співпрацювала з жіночими рок-бандами The Starbreakers та Chelsea Girls.

"Жахлива думка про те, що я ніколи більше її не побачу, викликає у мене просто вбивчі емоції. Сподіваюся, ти знайдеш спокій, який не змогла знайти на цій планеті", - написав на особистій сторінці в Facebook колега Джанус по гурту і бойфренд Блейк Міл, з яким вокалістка прожила дев'ять років.

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