"Одинокий бродяга любви": як змінився 70-річний Леонтьєв

У вівторок, 19 березня радянський і російський співак Валерій Леонтьєв, відомий хітами "Казанова", "Дельтаплан" і багатьма іншими, святкує ювілей. Відомому артисту виповнилося 70 років.

Свого часу співак став першим, хто приніс до радянської естради традиції музично-театральних шоу, за короткий термін перетворившись зі скромного провінційного виконавця на зірку міжнародного класу, якого закордонні шанувальники охрестили The One Who Gives Love ("Той, хто дарує любов"). OBOZREVATEL пропонує згадати, як змінився Валерій Леонтьєв за роки своєї популярності.

Леонтьєв народився у березні 1949 року в селі Усть-Уса, республіка Комі, Росія (тоді — РРФСР) в досить скромній, незаможній родині оленяра і ветеринара. Характерно, що артист має українське коріння — його мати народилася і довгий час жила в Україні.

Валерій Леонтьєв у дитинстві 24СМИ

З ранніх років рідні помічали схильність до музики, однак про те, щоб ставати артистом Леонтьєв навіть не думав. Він мріяв бути океанологом, проте вступити до спеціалізованого інституту йому завадила бідність — на навчання та проживання в іншому місті у сім'ї Леонтьєвих не було грошей. Перед тим, як зосередитися на творчій діяльності, Валерій працював на цегельному та молокозаводі, на льонопрядильній фабриці, поштарем, електриком і навіть кравцем.

Валерій Леонтьєв у молодості 24СМИ

Початок творчої біографії Валерія Леонтьєва було покладено у 1972 році. Його перший сольний концерт відбувся 9 квітня у Будинку культури Воркути. Перший успіх надихнув молодого виконавця, незабаром він став переможцем регіонального конкурсу "Ми шукаємо таланти" у Сиктивкарі. Нагородою за перемогу стало навчання у Москві, але затриматися там йому не вдалося.

Валерій Леонтьєв у молодості Telegram-канал "Да ладно!"

Далі він став учасником колективу "Ехо", у складі якого, а також сольно, Леонтьєв виступав на багатьох вокальних конкурсах СРСР, і практично скрізь артист посідав призові місця, що і допомогло йому прославитися на весь Союз і навіть поза його межами. Характерно, що, завоювавши популярність, на початку 80-х Леонтьєв виступив на одному з наймасштабніших фестивалів у Вірменії, де отримав приз популярності, але потрапив в опалу через комплімент американських журналістів, які написали, що Леонтьєв за манерою виконання і поведінки на сцені схожий на рокера Міка Джаггера. Радянським чиновникам це не сподобалося, і 3 роки Леонтьєва не показували на ТБ і не запрошували на концерти.

Валерій Леонтьєв у молодості Telegram-канал "Да ладно!"

Крім творчих неприємностей, в цей період Леонтьєв переніс серйозну операцію з видалення пухлини горла, і після того, як йому вдалося відновити голос, повернути популярність йому допоміг видатний композитор Раймонд Паулс. Крім кар'єри співака Леонтьєв займався ще й викладацькою діяльністю, зокрема 12 років він працював в Україні солістом-вокалістом естрадного жанру і художнім керівником у Луганській філармонії.

Валерій Леонтьєв у молодості YouTube (скріншот із відео)

У 1991 році Валерій Леонтьєв став володарем премії The World Music Awards як найкращий з продажу звуконосіїв в СРСР. Донині Леонтьєв є одним з найбільш іменитих і відомих співаків часів СРСР, артист випустив більш ніж два десятки альбомів, завоював величезну кількість радянських, російських і міжнародних музичних нагород, а також встиг знятися в десятці фільмів, зокрема в українському телемюзиклі "Попелюшка", де зіграв одну з головних ролей.

Валерій Леонтьєв у молодості і зараз 24СМИ

Зазначимо, ювілейний концерт з нагоди 70-річчя Леонтьєва відбувся дещо раніше — 10 березня 2019 року. На заході були присутні багато зірок радянської та російської естради, зокрема Алла Пугачова, Ірина Аллегрова, Філіп Кіркоров та інші.

Наразі Валерій Леонтьєв виглядає так:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Валерій Леонтьєв переніс важку хворобу — артиста підкосила пневмонія в день концерту у Сочі. До Леонтьєва "швидка" приїздила по кілька разів на день ставити крапельниці, бо лише вони рятували виконавця.

