Общага і ліс: де позбулися невинності Сергій Притула і Женя Галич

Капітан чоловічої команди на шоу "Хто зверху?" (Новий канал) Сергій Притула, а разом з ним олімпійський чемпіон Олег Верняєв, фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич і хореограф Діма Коляденко чесно розповіли про свій перший сексуальний досвід. Серед варіантів локацій - ліс, гуртожиток, пляж і квартира.

український гімнаст і олімпійський чемпіон Олег Верняєв позбувся цноти у квартирі. А Женя Галич – на пляжі. "Це сталося в таборі "Сонячний" у Євпаторії, у 1998 році, – розповів рокер. – Я пам'ятаю, що це була наша вожата, а звали її Оксаною".

А хореограф Діма Коляденко після свого першого разу завжди носить у кишені таблетку валідолу. І от чому. "Це були 80-ті роки, місто Дніпропетровськ, – згадав шоумен. – Дніпропетровське державне театральне училище, гуртожиток, четвертий або п'ятий поверх. Якось моя подружка Оленка попросила вночі принести їй валідол. І я приніс. А вона сказала: "Ну, лікуй мене". І я її вилікував. Відтоді у мене валідол завжди з собою".

Олег Верняєв, Женя Галич, Сергій Притула, Діма Коляденко Фото: прес-служба

Згадав про свій перший сексуальний досвід і Сергій Притула. "Як зараз пам’ятаю той прекрасний липневий вечір, – почав розповідь ведучий Нового каналу Сергій Притула. – А знаєте, чому я не можу його забути? Бо до того мене через дівчину били п’ять чоловік! Я був з одного села, вона – з сусіднього, де жили взагалі дикі пацани. А ми з нею вже три дні ходили (ходити в нас – то як зараз зустрічатися). І ось сидимо ми з нею на галявинці – сосни, шишки. І тут виходить п’ять хлопців. А то 90-ті роки. У всіх такі вени повздуті, як он у Верняєва, тільки то діти. І кажуть мені: "А шо ти з нашою дівкою ходиш"? А я: "Вона сама вирішує, з ким їй ходити". І далі пам’ятаю тільки "туф-туф-туф". Я голову закрив, а вони мене ногами. Отак от... До речі, ту дівчину також звали Оксана".

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Сергій Притула зіграв секс-тренера в новій комедії.