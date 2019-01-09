''Обіцяю більше не тупити'': Тодоренко поділилася дотепним відео з чоловіком

Українська телеведуча Регіна Тодоренко поділилася із шанувальниками дотепним домашнім відео, на якому вони з чоловіком Владом Топаловим репетирують спільне виконання його пісні "Орел или Решка", акомпануючи собі на гітарі та клавішних.

Як розповіла знаменитість на особистій сторінці в Instagram, цю пісню чоловік подарував їй на день народження сина, і їй усе ніяк не вдається вивчити ноти (дивіться ролик нижче).

Фото: liganews.net

"Не знаю, як він мене терпить, я б давно себе прибила. Чоловік подарував мені пісню "Орел или Решка" у день народження сина, а я досі не можу запам'ятати нотиииии. Рідний, я обіцяю більше не тупити, хоча ні... не обіцяю", — прокоментувала свої старання Тодоренко.

Відео на сторінці телеведучої зібрало понад мільйон переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко народила Топалову сина 5 грудня 2018 року. Дитина з'явилася на світ у пологовому будинку однієї із державних лікарень у Москві. Артистка народжувала в пологовому відділенні міської лікарні №29 імені Баумана, віддавши перевагу їй, а не приватним клінікам.

На новоспечених батьків після появи малюка обвалилася хвиля критики за те, що вони тримають у секреті подробиці про свого новонародженого сина. Так, у соціальних мережах парі щоразу ставили запитання щодо малюка, проте вони продовжували їх ігнорувати. Пізніше артист у досить різкій формі звернувся до фанатів і хейтерів, попросивши не "цькувати його дружину" в мережі та залишити їх у спокої, оскільки пара поки не хоче розповідати нічого про поповнення у родині.