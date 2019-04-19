"Обіцяв допомогти": екс-наречена Козловського розповіла про "кохання задля піару" зі співаком

Блогер і телеведуча, зірка одного з сезонів українського "Холостяка" Раміна Есхакзай, екс-наречена українського поп-співака Віталія Козловського, назвала їхні стосунки зі співаком "хорошим піаром".

Так, в інтерв'ю для шоу "Слава +" вона поділилася особистою історією, зазначивши, що їй вже дуже набридли розмови про їхні з Козловським стосунки. Випуск шоу опублікований на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені набридли запитання про роман із Козловським, бо цих розмов більше, ніж самих стосунків. Ми підігрівали інтерес до цього, ми ж хороші піарники. Я не хочу торкатися його репутації або розкривати таємниці, які стосуються двох людей", — зазначила Есхакзай .

Раміна і Віталій Козловський Караван історій

Також Раміна додала, що Віталій обіцяв їй допомогти із просуванням кар'єри. Зокрема він мав познайомити її з "корисними" людьми, але цього так і не сталося. Незабаром після того, як пара розлучилася, артистка виїхала до Москви, де зараз розкручує свій проект "Ходят слухи".

"Віталій Козловський — відомий артист, і будь-яка дівчина, що опиниться поруч із ним, тим більше у статусі нареченої — це вау! Він багато років на естраді, у нього багато знайомств. І він знав, наскільки я сильно хотіла стати публічною. Він обіцяв мене познайомити з багатьма людьми, обіцяв допомогти в реалізації моєї мети, але цього не сталося. Тому так, зараз кажу: роман із Віталієм Козловським — це добре, це впізнається. Але все не зовсім так, як ви думаєте", — підсумувала Раміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Раміна Есхакзай і Віталій Козловський зустрічалися у 2017 році. Після розставання з Раміною у співака почався нелегкий період, який він переживав у Instagram віршами і сумними фото. Однак пізніше Козловський випустив новий кліп, за сюжетом якого він возз'єднується з коханою після розставання.

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