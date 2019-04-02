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Обдурена російська телезірка розлучається з чоловіком: що відомо

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Російська секс-бомба, телеведуча і екс-учасниця скандального телебудівництва "Дом-2" Олена Водонаєва, яку раніше нібито пограбували близькі люди, розлучається з чоловіком.

Так, зірка ТБ пішла від свого чоловіка, діджея Олексія Комова ще кілька місяців тому, проте ретельно приховувала те, що відбувається в їхній родині. Тепер же, за словами інсайдерів видання Super, артистка нібито готова до розлучення.

Шлюб Водонаєвої і Комова офіційно поки не розірваний, але вже відомо, що два місяці вони живуть окремо.

Водонаєва з чоловіком

Водонаєва з чоловіком

Instagram

Після розставання чоловік Олени перебрався до рідного Санкт-Петербурга, а Водонаєва залишилася у Москві. Екс-закохані не афішують проблеми в особистому житті, їм нібито вдалося зберегти дружні стосунки. Про причини розриву поки також невідомо.

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Нагадаємо, Олексій Комов зробив пропозицію Олені Водонаєвій у червні 2017 року після кількох місяців стосунків. У вересні того ж року пара справила весілля на батьківщині нареченого — у Санкт-Петербурзі, а потім ще одне у Лас-Вегасі.

Водонаєва з чоловіком

Водонаєва з чоловіком

Instagram.com/alenavodonaeva

Водонаєва з чоловіком

Водонаєва з чоловіком

Instagram.com/alenavodonaeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що російський актор Марат Башаров, зірка картини "Тайговий роман", розлучився з дружиною Єлизаветою Шевирковою, яку жорстко побив у грудні 2018 року.

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Особа
Олена Водонаєва
Теги
Дом-2Новини Росії
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